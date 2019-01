Tego dnia komisarze unijni spotkali się na pierwszym w bieżącym roku posiedzeniu. Dyskutowali m.in o wyzwaniach i możliwościach, jakie czekają UE w tym roku. Przebieg spotkania na konferencji prasowej relacjonował wiceszef KE Katainen.

Jak powiedział, takim wyznaniem będzie m.in. kwestia praworządności w niektórych krajach członkowskich.

"Wszyscy wiedzą o sytuacji w Polsce, na Węgrzech, także dzisiaj w Rumunii. To ważne sprawy. UE opiera się na solidnych wartościach. Jesteśmy obszarem, który opiera się na prawach człowieka, godności człowieka, na prawach podstawowych, zależy nam także na wolności prasy, wypowiedzi" - mówił Katainen. Dodał, że jeśli ktoś podważa takie wartości, to jest to podważanie wartości fundamentalnych.

Według wiceszefa KE wyzwaniem w 2019 roku będzie też dla UE kwestia Rosji ze względu na konflikt na Ukrainie i ingerencję w procesy demokratyczne, zaś największym wewnętrznym wyzwaniem będzie dla UE brexit.