Sygnity miało 11,25 mln zł straty netto, 7,34 mln zł straty EBIT w r.fin 2017: 18



Warszawa, 16.01.2019 (ISBnews) - Sygnity odnotowało 11,25 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w roku finansowym 2017/2018, tj. od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r., wobec 123,35 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Strata operacyjna wyniosła 7,34 mln zł wobec 124,93 mln zł straty rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 728 tys. zł wobec straty 111,39 mln zł rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 288,3 mln zł w 2018 r. wobec 322,26 mln zł rok wcześniej.

Rentowność sprzedaży sięgnęła 13,5%, rentowność EBITDA wyniosła 0,3%, a rentowność EBIT -2,5%, podano także w raporcie.



W ujęciu jednostkowym strata netto w roku finansowym 2017/2018 wyniosła 7,76 mln zł wobec 126,62 mln zł straty rok wcześniej.



Sygnity to producent oprogramowania, zajmujący się tworzeniem zaawansowanych systemów informatycznych dla firm oraz świadczeniem usług IT.



(ISBnews)