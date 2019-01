Hitachi: Potencjalne przejęcie PCM traktujemy jako strategiczną inwestycję



Warszawa, 18.01.2019 (ISBnews) - Hitachi Capital Polska (HCP) traktuje potencjalne przejęcie Prime Car Management (PCM) jako strategiczną inwestycję, dzięki której zwiększy skalę działalności i rozszerzy ofertę usług, poinformował prezes HCP Eric van Vliet. Dziś rozpoczynają się zapisy w wezwaniu HCP na akcje PCM, a jeśli wezwanie zakończy się sukcesem, PCM wejdzie w skład Hitachi Capital Polska, który umocni wiodącą pozycję w branży usług zarządzania flotą samochodową, podkreśliła firma.

"Traktujemy potencjalną akwizycję Prime Car Management, jako strategiczną inwestycję, dzięki której zwiększymy skalę działalności i rozszerzymy ofertę usług. W efekcie, staniemy się największą w Polsce firmą zarządzającą flotą pojazdów z kompleksową ofertą dla każdego biznesu" - powiedział van Vliet, cytowany w komunikacie.

"Potencjalne przejęcie Prime Car Management wpisuje się w strategię Hitachi Capital, polegającą na wzroście organicznym i akwizycjach atrakcyjnych podmiotów o dużej zdolności operacyjnej w zarządzaniu flotą samochodową zarówno w Polsce, jak i w Europie. Wcześniej, Hitachi Capital Polska nabył m.in. firmę Planet Car Lease, wyspecjalizowaną w obsłudze leasingowej dużych i małych przedsiębiorstw" - czytamy w komunikacie.

Hitachi Capital Polska, wiodący dostawca kompleksowych usług leasingowych, w grudniu ub.r. ogłosił wezwanie do sprzedaży akcji Prime Car Management i złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodę na przejęcie kontroli nad spółką, która oferuje usługi leasingowe i zarządzą flotą około 36 tys. pojazdów.

Wezwanie dotyczy 11 908 840 akcji Prime Car Management, uprawniających do 100% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Cena w wezwaniu ogłoszonym przez Hitachi Capital Polska wynosi 12,09 zł za akcję. Zapisy na sprzedaż akcji potrwają od 18 stycznia do 18 lutego br. Przewidywanym dniem zawarcia transakcji na GPW jest 21 lutego br., a dniem rozliczenia transakcji przez KDPW jest 26 lutego br.

"Nasze wezwanie do sprzedaży akcji Prime Car Management jest dla akcjonariuszy dobrą okazją do wyjścia z inwestycji z atrakcyjną premią. W wezwaniu oferujemy 12,09 zł za akcję, co stanowi 16,3% premii wobec średniej ceny z ostatnich sześciu miesięcy" - wskazał van Vliet.

Minimalny próg dojścia wezwania do skutku został ustalony na 7 859 834 akcji, stanowiących 66% akcji. Jeśli po zakończeniu wezwania Hitachi Capital Polska będzie posiadać co najmniej 90% akcji Prime Car Management, wówczas Hitachi Capital Polska podejmie działania zmierzające do przymusowego wykupu akcjonariuszy mniejszościowych i wycofania spółki z obrotu na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Rolę wyłącznego doradcy finansowego oraz pośredniczącego w wezwaniu ogłoszonym przez Hitachi Capital Polska pełni Santander Bank Polska - Santander Biuro Maklerskie.

Grupa Masterlease jest niezależnym podmiotem świadczącym w Polsce usługi leasingowe i usługi zarządzania flotą, tj. car fleet management. Jednostką dominująca grupy jest notowana na GPW od 2014 r. Prime Car Management (PCM).

(ISBnews)