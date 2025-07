Start-upy, biotechnologie i deeptech

Lipiec to świetny moment dla innowatorów. Fundusze wsparcia technologii krytycznych kierują po 150 mln zł na sektor biotechnologii i technologii cyfrowych. Przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie zarówno na tworzenie innowacyjnych rozwiązań, jak i wzmacnianie strategicznej niezależności technologicznej Europy. Dodatkowe środki przewidziano dla projektów, które uzyskały tzw. pieczęć STEP od Komisji Europejskiej – potwierdzającą ich jakość i znaczenie. Start-upy mogą też ubiegać się o wsparcie w ramach międzynarodowych misji wyjazdowych – program „Start-ups Are Us” przewiduje dofinansowanie w branży Medtech i Fintech.

Rolnictwo 4.0 i zielona rewolucja

Dobra wiadomość dla rolników – aż 210 mln zł zostanie przeznaczone na wsparcie inwestycji w inteligentne rolnictwo, czyli tzw. Rolnictwo 4.0. Hodowcy trzody chlewnej będą mogli sfinansować zakup nowoczesnych maszyn, czujników i oprogramowania wspierającego efektywne gospodarowanie. Z kolei edukacja ekologiczna otrzyma 10 mln zł na działania związane z klimatem i ochroną zasobów wodnych. Projekty mają budować świadomość i przygotować społeczeństwo – szczególnie młodzież – na wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi.

Retencja wody i cyfrowa transformacja

W ramach działań prośrodowiskowych ruszają konkursy na modernizację systemów melioracyjnych z naciskiem na retencję wody – 230 mln zł czeka na gminy i związki międzygminne w trzech województwach. Projekty mogą obejmować m.in. budowę zbiorników retencyjnych czy przebudowę istniejących kanałów wodnych. To ważna inicjatywa w obliczu zmian klimatycznych i coraz częstszych okresów suszy. Jednocześnie przedsiębiorcy, uczelnie i samorządy mogą sięgnąć po 2,8 mld zł na zaawansowaną transformację cyfrową – m.in. na infrastrukturę ICT, inteligentne sieci energetyczne i technologie chmurowe.

Dotacje dla medycyny – serce w centrum uwagi

Ministerstwo Zdrowia nie zwalnia tempa i inwestuje w poprawę jakości leczenia chorób serca. W lipcu ogłasza konkurs o wartości aż 2,65 miliarda złotych przeznaczony na rozwój infrastruktury i sprzętu dla ośrodków kardiologicznych. Środki można przeznaczyć m.in. na zakup nowoczesnej aparatury, remonty oddziałów czy rozbudowę szpitali. To odpowiedź na potrzeby pacjentów i lekarzy – szczególnie w kontekście wydłużającej się kolejki do specjalistów. Wsparcie trafi do placówek z I, II i III poziomu Krajowej Sieci Kardiologicznej.

Mentoring, kadry i kampusy – inwestycja w ludzi

System ochrony zdrowia zyska nie tylko nowe urządzenia, ale i lepiej przygotowany personel. Ministerstwo Zdrowia przeznacza 160,9 mln zł na program mentoringowy – absolwenci pielęgniarstwa, położnictwa i ratownictwa medycznego będą mieli wsparcie doświadczonych kolegów w pierwszych miesiącach pracy. Równolegle 120 mln zł trafi do uczelni na tworzenie nowoczesnych kampusów medycznych i centrów symulacji. To znacząco wpłynie na jakość kształcenia przyszłych kadr. Dodatkowo PARP uruchamia program „Nowoczesne kadry” z budżetem 324,9 mln zł na szkolenia i doradztwo dla pracowników i przedsiębiorców.

Pożyczki na Ukrainę

250 mln zł znalazło w puli preferencyjnych pożyczek dla firm, które chcą zaangażować się w odbudowę Ukrainy. Oprocentowanie zaczyna się od zaledwie 1%, a maksymalna kwota wsparcia to aż 10 mln zł. To okazja, by jednocześnie rozwijać swój biznes i brać udział w międzynarodowej misji wsparcia naszych sąsiadów. Wsparcie mogą otrzymać firmy z różnych branż – m.in. medycznej, logistycznej, budowlanej czy transportowej. Nabór ma charakter ciągły i będzie prowadzony do wyczerpania środków.

Wyszukiwarka Dotacji i pomoc doradców – nie jesteś sam

Nie wiesz, który konkurs będzie najlepszy dla Ciebie? Z pomocą przychodzą eksperci z Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich. Konsultanci pomagają bezpłatnie dobrać właściwy program, wyjaśniają zasady naborów i podpowiadają, jak przygotować wniosek. Dodatkowo na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl działa Wyszukiwarka Dotacji, która ułatwia znalezienie odpowiedniej oferty. To wygodne narzędzie zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych wnioskodawców.

