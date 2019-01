Amica wprowadziła na polski rynek chłodziarki do wina



Warszawa, 22.01.2019 (ISBnews) - Amica wprowadziła do sprzedaży chłodziarki do wina, podała spółka. Do tej pory na polskim rynku dominowały urządzenia przeznaczone dla odbiorców profesjonalnych, drogie i charakteryzujące się bardzo dużą pojemnością oraz rozmiarem. Amica zaprojektowała nowe urządzenia z myślą o użytkownikach indywidualnych.

"W ostatnich latach coraz więcej naszych klientów w Polsce pytało, czy Amica wprowadzi do swojej oferty nową kategorię produktów, jaką w naszym kraju są chłodziarki do wina, praktyczne i odpowiednie dla klientów indywidualnych. Jako grupa mamy spore doświadczenie w sprzedaży tego typu urządzeń na wybranych rynkach, w tym we Francji, która od zawsze wyznacza trendy dla światowego rynku winiarskiego" - powiedział prezes Jacek Rutkowski, cytowany w komunikacie.

Tylko w 2018 roku Grupa Amica sprzedała na rynkach zagranicznych blisko 65 tysięcy winiarek. Znaczna część trafiła do klientów we Francji i Wielkiej Brytanii, co pokazuje wysokie kompetencje polskiego producenta AGD w tym segmencie. Doświadczenia zebrane w poprzednich latach Amica chce przełożyć na rozwój produktów i sprzedaży w Polsce, podano również.

"Podczas prac nad nowymi produktami do zabudowy uznaliśmy, że nadszedł czas, żeby chłodziarki do wina wprowadzić do oferty także w Polsce. Jestem przekonany, że nowe winiarki marki Amica znajdą wielu zadowolonych użytkowników i pozwolą przechowywać wysokiej klasy wina w najlepszych możliwych warunkach" - dodał Rutkowski.

Amica jest producentem sprzętu AGD, notowanym na warszawskiej giełdzie od 1997 r.

