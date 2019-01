W 2018 roku wartość sprzedanych biletów to ponad 955 mln zł i była wyższa o ponad 8 mln zł od tej odnotowanej w 2017 roku - poinformowała Obrębska na środowej konferencji w siedzibie ZTM.

Największą popularnością cieszyły się bilety 20-minutowe, których w ubiegłym roku kupiono ponad 44 mln. Jednak, jak podkreśliła Obrębska, liczba biletów dobowych i 3-dniowych w zeszłym roku spadła w porównaniu z 2017 r. na rzecz biletów długookresowych - 30-dniowych (prawie 4 mln sztuk) i 90-dniowych (ponad 1 mln sztuk).

Największy udział w sprzedaży biletów mają operatorzy stacjonarnych automatów biletowych – w ten sposób pasażerowie kupili bilety o wartości ponad 605 mln zł. Znacząco wzrosła (o niemal 13 proc.) także sprzedaż biletów w biletomatach w środkach komunikacji. W ten sposób pasażerowie kupili bilety o wartości prawie 122 mln zł. W 2019 r. ZTM planuje ustawienie kolejnych 47 biletomatów stacjonarnych, a po uruchomieniu nowo budowanych stacji II linii metra o kolejne 24. "W tym roku wszystkie tramwaje zostaną wyposażenie w mobilne automaty biletowe. 583 urządzenia powinny zostać zainstalowane do połowy września" - powiedziała dyrektor pionu handlowego ZTM.

Pasażerowie coraz chętniej kupują bilety za pomocą aplikacji mobilnych. W 2018 r. kupiono o 77,61 proc. więcej biletów niż w poprzednim roku. W tej chwili są cztery aplikacje obsługiwane przez cztery firmy. ZTM planuje podpisanie kolejnych umów dotyczących sprzedaży przez aplikacje.

Wartość biletów sprzedanych w Punktach Obsługi Pasażerów ZTM to prawie 86 mln zł, w kioskach - nieco ponad 111 mln zł. Najczęściej pasażerowie komunikacji miejskiej kupowali bilety w POP przy Dworcu Wileńskim. Chętnie odwiedzali też punkty przy stacji metra Centrum oraz Dworcu Centralnym.

W 2018 r. przeprowadzono ponad 7,4 mln kontroli. To o 56,2 proc. więcej niż w 2017 r. Wzrosła liczba opłat dodatkowych za jazdę bez biletu – było ich ponad 222 tys. Odsetek gapowiczów zmniejszył się do 3 proc. Osoby bez biletu częściej niż w latach ubiegłych uiszczały opłaty na miejscu u kontrolera (niemal 94 tys. wpłat). Znacznie chętniej robiły to za pomocą kart płatniczych. Wartość wpłat uiszczonych w ten sposób wyniosła ok. 10,3 mln zł, to o ponad 2 mln zł więcej niż w ubiegłym roku - wskazała Obrębska.

"Mamy nadzieję, że nasze działania, promowanie transportu i ta szeroka sieć sprzedaży biletów zachęca do tego, żeby jednak płacić kartą, ale za zakupiony bilet, a nie dodatkową opłatę u kontrolera. (...) Za to serdecznie dziękuję i mam nadzieję, że kolejny rok pokaże, że większa liczba osób korzysta z komunikacji, ale mając ważny bilet" - powiedziała na konferencji zastępca dyrektora ZTM Katarzyna Strzęgowska.

"Będziemy robić wszystko, żeby pasażerowie mogli kupować ten bilet w dowolnym miejscu" - dodała.(PAP)

autorka: Ewelina Miszczuk