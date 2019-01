DataWalk rozpoczął zapisy na akcje serii M po cenie emisyjnej 22 zł



Warszawa, 24.01.2019 (ISBnews) - DataWalk ustalił ostateczną cenę emisyjną akcji serii M w transzy detalicznej (do 200 tys. akcji) na 22 zł za jedną i rozpoczął zapisy, podała spółka. Zapisy w transzy detalicznej potrwają do 31 stycznia.

"W ramach przeprowadzonego roadshow mieliśmy okazję spotkać się z licznym gronem przedstawicieli instytucji finansowych. Przedstawiona przez nas strategia rozwoju spółki high-tech w modelu z Doliny Krzemowej, oparta o kwantyfikowalne efekty realizowanych kolejno etapów, spotkała się z uznaniem inwestorów, zaś przyjęta przez nas metodologia rozwoju produktu skalowalnego globalnie została uznana przez naszych rozmówców za godną polecenia innym polskim spółkom z ambicjami międzynarodowymi. Cieszymy się, iż pomimo bardzo wymagającego czasu na rynku kapitałowym spółka znajduje zainteresowanie wśród profesjonalnych inwestorów. W naszej opinii, jest to efekt dobrze przeprowadzonej edukacji rynku przez analityków DM BOŚ oraz wnikliwego raportu analitycznego. Jesteśmy przekonani, że także inwestorzy indywidualni uznają DataWalk za atrakcyjną i potwierdzą to w rozpoczynających się zapisach na akcje" - powiedział członek zarządu DataWalk Sergiusz Borysławski, cytowany w komunikacie.

Oferta publiczna akcji DataWalk obejmuje do 1,35 mln akcji i jest skierowana do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych. W ramach transzy detalicznej oferowane jest do 0,2 mln akcji, podano również.

Zapisy od inwestorów instytucjonalnych przewidziano od 24 stycznia do 1 lutego 2019 r., a planowany termin przydziału i zakończenia oferty 5 lutego 2019 r.

DataWalk (dawniej PiLab) zajmuje się architekturą danych informatycznych w przedsiębiorstwach. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od 2012 r.

(ISBnews)