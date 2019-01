Dyskusja nad finansami Warszawy na ten rok rozpoczęła się od wystąpienia prezydenta Rafała Trzaskowskiego i skarbnika miasta Mirosława Czekaja, którzy przedstawili podstawowe założenia budżetu na 2019 r. Głosowanie nad przyjęciem uchwały prawdopodobnie odbędzie się w późnych godzinach wieczornych, po zakończeniu dyskusji i rozpatrzeniu poprawek. Radni PiS zapowiedzieli złożenie ponad 100 poprawek.

"Przystępujemy do realizacji programu, który był wynikiem kampanii wyborczej, programu mojego oraz całej Koalicji Obywatelskiej (…). Naszym głównym celem jest skupienie się na poprawie jakości życia (…). Budżet ten zapewni prawidłowe, bieżące funkcjonowanie miasta. Podejmujemy decyzje odpowiedzialne i racjonalne" – powiedział Trzaskowski przedstawiając projekt uchwały ws. budżetu.

Jak mówił, zgodnie z jego obietnicami wyborczymi, wprowadzone będą nowe programy dla seniorów, program szczepień, rozbudowanie programu dofinansowania zabiegów in vitro. Trzaskowski powiedział, że kontynuowany będzie rozwój transportu, m.in. poprzez rozbudowę metra i budowę nowych linii tramwajowych. Wskazywał, że miasto przeznaczy w 2019 roku 36 mln zł na zapewnienie od września bezpłatnych żłobków, a także 30 mln zł na walkę ze smogiem.

Szef klubu radnych KO Jarosław Szostakowski powiedział, że budżet zaproponowany na 2019 rok jest prorozwojowy i gwarantuje bezpieczeństwo finansowe miasta. Podkreślił, że wydatki majątkowe to prawie 3 mld zł, a inwestycje w 22 proc. będą wsparte ze środków UE. Szostakowski zadeklarował, że radni KO poprą przedstawiony przez Trzaskowskiego projekt budżetu na 2019 rok.

Szef radnych PiS Cezary Jurkiewicz powiedział, że sprawa bonifikat przy przekształceniu użytkowania wieczystego gruntów we własność, stawia pytania o wiarygodność radnych PO. Zapowiedział, że radni PiS będą rozliczać Trzaskowskiego z jego obietnic wyborczych. Jurkiewicz poinformował, że radni PiS przygotowali ponad 100 poprawek do budżetu i mają bardzo dużo pytań do Trzaskowskiego.

Sebastian Kaleta (PiS) zaprezentował pierwszą poprawkę, która dotyczy zwiększenia środków na zapewnienie bezpłatnych żłobków dla wszystkich dzieci w stolicy. Zaznaczył, że bon żłobkowy był jedną z głównych obietnic wyborczych Trzaskowskiego. Kaleta przekonywał, że zapowiedziane w projekcie budżetu 36 mln zł na sfinansowanie bezpłatnych żłobków w 2019 r. to za mało. Kaleta złożył poprawkę przewidującą zwiększenie wydatków na ten cel o 160 mln zł. "Tą poprawką testujemy wiarygodność prezydenta Trzaskowskiego” – dodał.

Radni PiS szacują, że zapewnienie przez pełny rok bezpłatnych żłobków to kwota ponad 700 mln zł.

Jak wynika z danych przedstawionych przez skarbnika miasta, ogółem dochody w 2019 r. mają wynieść 17 mld 196 mln zł, a wydatki - 19 mld 213 mln zł. Wydatki bieżące planowane są na kwotę 16 mld 254 mln zł, a wydatki majątkowe (inwestycyjne) na 2 mld 959 mln zł. Dochody miasta wzrosną o ponad 700 mln zł, a wydatki o ponad 1,1 mld zł.

Największy wzrost wydatków Warszawa ma zanotować w obszarze gospodarki odpadami komunalnymi – wzrost o 471 mln zł oraz w dziedzinie edukacji – wzrost o 438 mln zł.

Największe wydatki bieżące zostaną przeznaczone na edukację (4 mld 421 mln zł); transport i komunikację (3 mld 369 mln zł); ochronę zdrowia i pomoc społeczną (2,1 mld zł); gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (1 mld 373 mln zł); kulturę (497 mln zł); sport i turystykę (201 mln zł).

Najwięcej środków inwestycyjnych w 2019 roku miasta chce przeznaczyć na rozbudowę II linii metra (769 mln zł), budowę Szpitala Południowego (145 mln zł); budowa ciągu ul. Marsa-Żołnierska (71 mln zł); budowa ul. Głębockiej (35 mln zł), Na program walki ze smogiem ma trafić 30 mln zł, a na szpital jednodniowy na Białołęce 26 mln zł.

Podstawowym źródłem dochodu Warszawy jest podatek od osób fizycznych (PIT), który wyniesie 6 mld 255 mln zł. W 2019 roku Warszawa ma wpłacić 1 mld 51 mln zł z tytułu tzw. „janosikowego” (to system subwencji, który polega na przekazywaniu przez bogatsze samorządy części dochodów na rzecz tych biedniejszych). (PAP)

Autor: Karol Kostrzewa