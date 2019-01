35 mld euro netto. Tyle dostały Węgry od czasu wejścia do UE

Źródło: PAP

Węgry otrzymały od wejścia do Unii Europejskiej do 2017 r. o ponad 11 bln forintów (35 mld euro) więcej, niż wpłaciły do unijnej kasy - poinformował w czwartek dyrektor przedstawicielstwa Komisji Europejskiej na Węgrzech Gabor Zupko.