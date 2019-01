Jak czytamy w komunikacie, "Komisja zapoznała się notyfikacją w sprawie utworzenia oddziału na terytorium Polski przez instytucję kredytową HSBC France z siedzibą w Paryżu". Jednocześnie KNF wskazała warunki, które "w interesie dobra ogólnego, oddział instytucji kredytowej musi spełniać przy prowadzeniu działalności na terytorium Polski".

KNF zobowiązała HSBC France m.in. do informowania klienta w sposób jasny i przed zawarciem umowy "o faktach istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa depozytów gromadzonych przez HSBC France". Poza tym - do zadbania o to "aby przekazy reklamowe lub marketingowe nie wprowadzały odbiorców w błąd. A także do powstrzymania się od wykorzystywania ewentualnej przewagi konkurencyjnej na rynku usług bankowych w Polsce, "powstałej na skutek działania mechanizmów niemających charakteru rynkowego". HSBC ma też dostosować się do zasady, że "wszelkie powództwa cywilnoprawne dotyczące zawartych umów poddawane były rozstrzygnięciom sądów polskich."

Ponadto KNF na wtorkowym posiedzeniu wydała stanowisko ws. zabezpieczenia interesów klientów w kontekście planowanego połączenia Idea Banku z Getin Noble Bankiem. Jak podano, "w postępowaniach, których przedmiotem jest połączenie banku z innym bankiem lub instytucją kredytową Komisja Nadzoru Finansowego kieruje się przesłankami wskazanymi w art. 124 ust. 2 ustawy Prawo bankowe, stosownie, do których Komisja odmawia wydania zezwolenia na połączenie banku z innym bankiem lub instytucją kredytową, jeżeli połączenie prowadziłoby do naruszenia przepisów prawa, interesów klientów banku biorącego udział w połączeniu lub zagrażałoby bezpieczeństwu środków gromadzonych w tym banku".

"W kontekście oceny wyżej wymienionych przesłanek dokonywanej przez KNF podkreślenia wymaga, że konieczne jest takie ustrukturyzowanie transakcji, które zagwarantuje bezpieczeństwo połączonego banku, w tym w szczególności bezpieczeństwo depozytów oraz zabezpieczenie interesów klientów, jak również odpowiedni poziom kapitałów" - podano.

Połączenie banków nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku Getin Noble Banku (jako spółki przejmowanej) na Idea Bank (jako spółkę przejmującą) z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Idea Banku w drodze emisji nowych akcji, które Idea Bank przyzna akcjonariuszom GNB. Po połączeniu bank będzie działał pod nazwą Getin Noble Bank. Koszty integracji szacowane są na 220 mln zł w skali trzech lat. Fuzja prawna banków powinna nastąpić w trzecim kwartale 2019 roku.

