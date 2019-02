Vantage Development wprowadził do sprzedaży 121 lokali w I etapie os.Buforowa 89



Warszawa, 01.02.2019 (ISBnews) - Vantage Development wprowadził do oferty 121 lokali w nowej inwestycji Buforowa 89 we Wrocławiu, podała spółka. Inwestycja będzie realizowana w trzech etapach, a pierwsze lokale zostaną oddane do końca września 2020 roku.

"Deweloper planuje zrealizować przy ul. Buforowej 3-etapową inwestycję obejmującą ok. 411 mieszkań z lokalami usługowymi w parterze. W pierwszej kolejności w sprzedaży znalazło się 121 lokali w dwóch 5-kondygnacyjnych budynkach. Metraże oscylują w granicach od 30 do 84 m2" - czytamy w komunikacie.

Vantage Development S.A. to firma deweloperska, realizująca projekty w segmencie mieszkaniowym i biurowym. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r. W 2018 r. sprzedała 824 lokale.

(ISBnews)