PGNiG wykona nowe odwierty na złożu Przemyśl, złożyło wniosek o przedł. koncesji



Warszawa, 07.02.2019 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) wykona nowe odwierty na złożu Przemyśl, w Pikulicach i Łuczycach, podała spółka. PGNiG złożyło do Ministerstwa Środowiska wniosek o przedłużenie koncesji na wydobycie gazu ziemnego ze złoża na następne 18 lat.

"Otwory kierunkowe - Przemyśl-303K w Pikulicach i Przemyśl-299K w Łuczycach - sięgną głębokości około 2750 m. Prace wiertnicze potrwają w obu przypadkach ponad miesiąc" - czytamy w komunikacie.

Po wykonaniu odwiertów spółka planuje kolejne odwierty eksploatacyjne na obu placach wiertniczych.

"Chociaż PGNiG z powodzeniem realizuje strategię dywersyfikacji kierunków importu gazu ziemnego, zasoby krajowe to najpewniejsze i najbardziej opłacalne źródło surowców energetycznych. Gaz ziemny pozyskiwany w Przemyślu i okolicach ma duże znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego kraju i chcemy, aby tak pozostało także w przyszłości" - powiedział prezes Piotr Woźniak, cytowany w komunikacie.

Pierwotnie zasoby złoża Przemyśl oszacowano na ok. 74 mld m³ gazu ziemnego. W ciągu ponad 60-letniej eksploatacji wydobyto ok. 65 mld m3, przez co złoże uznawano za będące w fazie schyłkowej. Jednak zastosowanie przez PGNiG nowoczesnych technologii poszukiwawczych oraz pogłębione analizy geologiczne i złożowe wykazały możliwości występowania dotychczas nieeksploatowanych horyzontów gazonośnych. Według szacunków PGNiG w ciągu pięciu lat wydobycie gazu na całym Podkarpaciu wzrośnie o 28 proc. do 1,75 mld m3 rocznie, przypomniano.

Działania w ramach koncesji na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża Przemyśl nr 100/94 prowadzi Oddział Geologii i Eksploatacji PGNiG, a prace wiertnicze realizuje Exalo Drilling - spółka z grupy kapitałowej PGNiG. Wniosek o przedłużenie koncesji na wydobycie gazu ziemnego ze złoża na następne 18 lat został złożony do Ministerstwa Środowiska 31 stycznia 2019 roku.

(ISBnews)