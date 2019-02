"Kieruję apel do premiera o to, by zadzwonił do (prezydenta Francji Emmanuela) Macrona i doprowadził do normalizacji z Francją, podkreślając, że miały miejsce wypowiedzi partyjne i nie dotyczą one relacji między rządami" - oświadczył Boccia.

W piątek dziennik związku przemysłowców "Il Sole-24 Ore" podał, powołując się na wiarygodne źródła, że linie Air France rezygnują z zamiaru udziału w ratowaniu pogrążonej w kryzysie finansowym Alitalii.

Doniesienia te zdementował minister rozwoju gospodarczego i pracy, wicepremier Luigi Di Maio, który zapewnił, że według jego wiedzy "entuzjazm" Air France wobec planu udzielenia pomocy włoskiemu przewoźnikowi "nie ostygł".

W czwartek ambasador Francji we Włoszech Christian Masset został wezwany do kraju na konsultacje z powodu sporów oraz napięć i - jak wyjaśnił MSZ w Paryżu - "powtarzających się oskarżeń, bezpodstawnych ataków i oburzających stwierdzeń" oraz "prowokacji".

Tak strona francuska podsumowała wypowiedzi i działania polityków włoskiej koalicji rządowej kilka dni po tym, gdy wicepremier Di Maio z antysystemowego Ruchu Pięciu Gwiazd spotkał się delegacją ruchu "żółtych kamizelek" i udzielił mu wsparcia.

To pierwsze wezwanie ambasadora Francji w Rzymie od 1940 roku.

Media informują o podejmowanych we Włoszech lokalnych inicjatywach na rzecz podkreślenia wagi i znaczenia relacji z Francją.

Francuska flaga została wywieszona na fasadzie siedziby rektoratu Uniwersytetu w Turynie. Władze uczelni oświadczyły, że potrzebuje ona więzów z Francją.

