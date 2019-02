PGNiG rozpoczęło nowe odwierty w woj. wielkopolskim i podkarpackim



Warszawa, 11.02.2019 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) rozpoczęło wiercenie otworu eksploatacyjnego Brońsko-30 w województwie wielkopolskim i otworu poszukiwawczego Korczowa-1 w województwie podkarpackim, podała spółka.

"Otwór eksploatacyjny Brońsko-30 położony jest w miejscowości Czacz, w gminie Śmigiel, w powiecie kościańskim, w woj. wielkopolskim (koncesja Brońsko). Planowana głębokość odwiertu to 2205 m. Celem jego wykonania jest zwiększenie produkcji ze złoża Brońsko" - czytamy w komunikacie.

Z kolei odwiert poszukiwawczy Korczowa-1, o planowanej głębokości 3750 m, zlokalizowany jest w okolicy miejscowości Kobylnica Ruska, w gminie Wielkie Oczy, powiat lubaczowski, woj. podkarpackie (koncesja Lubaczów-Zapałów). Celem prac jest w tym wypadku odkrycie złoża wysokometanowego gazu ziemnego w utworach miocenu niekonwencjonalnego i zbadanie do tej pory nieprzewierconego podłoża miocenu na południowy zachód od eksploatowanego złoża gazu ziemnego Lubaczów.

W obu przypadkach prace wiertnicze realizuje Exalo Drilling z grupy kapitałowej PGNiG, podano także.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.

(ISBnews)