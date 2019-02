Rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn powiedział we wtorek PAP, że ABW pozostaje w stałym kontakcie z zagranicznymi służbami partnerskimi oraz polskimi podmiotami systemu antyterrorystycznego. "Agencja na bieżąco weryfikuje sygnały na temat potencjalnych zagrożeń dla przebiegu spotkania i bezpieczeństwa jego uczestników" - zapewnił rzecznik.

"ABW nie uzyskała dotychczas informacji wskazujących na bezpośrednie zagrożenie terrorystyczne, ekstremistyczne bądź cybernetyczne dla planowanej w Warszawie konferencji poświęconej bezpieczeństwu na Bliskim Wschodzie" - podkreślił.

Żaryn ocenił, że zbliżająca się konferencja na temat Bliskiego Wschodu, to dla dbających o bezpieczeństwo Polski służb państwowych, wyzwanie logistyczne. Jak dodał, z uwagi na znaczenie konferencji, zajmuje się tym Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

W ramach zabezpieczania wydarzenia wszystkie uzyskiwane przez ABW dane są systematycznie przekazywane ministrowi koordynatorowi służb specjalnych oraz służbom bezpośrednio zaangażowanym w przygotowania do tego przedsięwzięcia - powiedział Żaryn.

Agencja przedstawiła też wcześniej organizatorom konferencji rekomendacje dotyczące bezpieczeństwa planowanego spotkania w poszczególnych obszarach zadaniowych, takich jak: bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz fizyczne zabezpieczenie miejsca organizacji konferencji. "Te rekomendacje wynikają z dotychczasowych doświadczeń służb wynikających z zabezpieczania międzynarodowych imprez z udziałem najważniejszych osób - VIP" - podkreślił.

Powiedział też, że premier - pomimo braku informacji o bezpośrednim zagrożeniu dla spotkania, m.in. ze względu na jego wagę i rangę - wprowadził w stolicy stopnie alarmowe – pierwszy ALFA i drugi - BRAVO-CRP w cyberprzestrzeni. "Stopnie wprowadzone na podstawie ustawy o działaniach antyterrorystycznych mają usprawnić procedury zabezpieczenia przebiegu konferencji" - wyjaśnił Żaryn.

Stopień alarmu ALFA jest najniższy w czterostopniowej skali. Zgodnie z ustawą wprowadza się go w przypadku uzyskania informacji o możliwości wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym, którego rodzaj i zakres jest trudny do przewidzenia. Żaryn przypomniał, że wprowadzenie stopnia ALFA ma charakter prewencyjny i jest on traktowany jako ogólne ostrzeżenie.

"Jego wprowadzenie jest sygnałem do zachowania szczególnej czujności dla służb oraz administracji publicznej, a także instytucji właściwych w sprawach bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego" - podkreślił rzecznik.

Przy tym stopniu wiele zależy od czujności obywateli - dla wspólnego bezpieczeństwa mieszkańcy Warszawy powinni zwracać szczególną uwagę na wszelkie nietypowe sytuacje dotyczące zachowania osób, nietypowych pakunków i innych przedmiotów pozostawionych w miejscach publicznych, a także samochodów - szczególnie ciężarowych - zaparkowanych w pobliżu miejsc zgromadzeń. Informacje takie powinny być niezwłocznie przekazywane do policji - na numer alarmowy 997 lub 112.

Do zagrożeń w cyberprzestrzeni odnosi się wprowadzony drugi stopień alarmowy BRAVO-CRP - przypomniał Żaryn. "Jego wprowadzenie zobowiązuje administrację publiczną do wzmożonego monitoringu systemów teleinformatycznych pod kątem naruszania bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej" - wyjaśnił rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.(PAP)

autor: Aleksander Główczewski