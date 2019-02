Przychody Śnieżki po zakupie węgierskiej spółki wzrosną o ponad jedną czwartą



Warszawa, 12.02.2019 (ISBnews) - Przychody z rynku węgierskiego będą stanowić nieco ponad jedną trzecią przychodów osiąganych przez Śnieżkę w Polsce, a Poli-Farbe stanie się najważniejszą spółką w naszej grupie kapitałowej. Tym samym sprzedaż grupy po sfinalizowaniu transakcji, które spodziewane jest do końca kwietnia br., wzrośnie o ponad jedną czwartą, poinformował prezes Śnieżki Piotr Mikrut.

Nie ma jeszcze danych finansowych obu spółek za rok 2018, ale w 2017 roku przychody Śnieżki w Polsce wyniosły 433 mln zł, a przychody Poli-Farbe 148,6 mln zł, czyli 34% polskich przychodów firmy.

Skonsolidowane przychody grupy kapitałowej Śnieżka w 2017 r. wyniosły natomiast 567 mln zł, co oznacza, że po uwzględnieniu przychodów Poli-Farbe wzrosłyby o 26%, do 715,6 mln zł.

"Ten zakup wpisuje się w naszą strategię, chcemy koncentrować się na segmencie farb dekoracyjnych w Europie Środkowej i Wschodniej, i chcemy rozwijać się nie tylko organicznie, ale również poprzez akwizycje. To pierwsza duża akwizycja spółki" - powiedział Mikrut na konferencji prasowej.

Podkreślił, że węgierska spółka jest bardzo podobna do Śnieżki,o zbliżonym modelu biznesowym i portfolio produktów, również skoncentrowana na segmencie dekoracyjnym, o zdrowych finansach, dobrze radząca sobie z międzynarodowymi konkurentami na rynku węgierskim. "Dodatkowo wynegocjowaliśmy partnerskie i atrakcyjne warunki transakcji" - dodał prezes.

"Widzimy potencjał dla efektów synergii w obszarze zakupów, zarówno jeśli chodzi o surowce, jak i opakowania, a także w pracach badawczo-rozwojowych, optymalizacji receptur oraz w sprzedaży i marketingu" - powiedział Mikrut. Zastrzegł jednak, że na chwilę obecną nie da się oszacować wartości spodziewanych synergii.

Według niego, kilka lat zajmie integracja obu podmiotów i eksploatowanie synergii, natomiast w drugim etapie Śnieżka będzie szukać możliwości dalszego rozwoju węgierskiej spółki, w tym ekspansji w kierunku Europy Południowej, na przykład na rynek Bałkanów.

Mikrut nie chciał spekulować na temat tego, kiedy można się spodziewać kolejnej zagranicznej akwizycji firmy. "To zależy od tego, jak szybko uda nam się zintegrować obecny zakup" - powiedział.

W ramach tej integracji spółka będzie chciała wyeliminować ryzyko konkurencji wewnątrz grupy, na przykład w Rumunii i Słowacji, gdzie obie firmy prowadzą działalność. "W Rumunii nasze produkty się nie spotykają, bo prowadzimy działalność w innych regionach tego kraju, ale docelowo będziemy chcieli wyeliminować ryzyko wzajemnej konkurencji" - zapewnił.

"Węgierska spółka nie ma znaczących potrzeb inwestycyjnych. Zakończyła właśnie inwestycję w produkcję farb białych, a teraz realizuje inwestycję w produkcję farb kolorowych" - powiedział prezes Mikrut ISBnews.

Wczoraj Śnieżka poinformowała, że zawarła ze spółką Lampo Korlátolt Felelősségű Társaság kontrolowaną przez Antala Szabó oraz Andreą Nagy György umowę nabycia udziałów w spółce Poli-Farbe Vegyipari Korlátolt Felelősségű Társaság z siedzibą w Bócsa, Węgry.

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. jest jednym z czołowych producentów farb i lakierów w Polsce. W 2003 r. zadebiutowała na warszawskiej giełdzie. Jej fabryki są zlokalizowane w Polsce, na Ukrainie i Białorusi.

Piotr Apanowicz

(ISBnews)