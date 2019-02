Wśród agentów nieruchomości, zajmujących się obrotem gruntami, krąży powiedzenie „jeżeli działka podoba się nabywcy jesienią i w zimie, to w letnich miesiącach będzie w niej zakochany”. Poszukującym działek zalecają z kolei oglądanie posesji w miesiącach zimowych, ponieważ wtedy grunty są mniej atrakcyjne wizualnie, co jest dobrym argumentem do negocjacji ceny. Zimą widać jak na dłoni wszystkie mankamenty działki takie, jak np. śmieci pozostawione w rogu działki bądź teren zalewowy.

Zakup działki na przełomie lutego i marca jest właściwym posunięciem, ponieważ ceny powinny rosnąć w kolejnych miesiącach. Świadczyć o tym może zachowanie wartości gruntów w 2018 roku. Najwyższą średnią cenę odnotowano w lipcu, kiedy za m2 przyszło nabywcom zapłacić nawet 229 zł w województwie mazowieckim, w najpopularniejszym segmencie działek - 1000 – 2000m2. W lutym wartość gruntu spadła o –4,8% i wyniosła 218 zł/m2. Podobnie trendy cenowe kształtowały się w 5 innych województwach.

Kupno działki w zimie to okazja, by przed rozpoczęciem pierwszych prac budowlanych, załatwić wszystkie pozwolenia, wpisy do Księgi Wieczystej oraz uzgodnić termin z ekipą budowlaną. Postawienie domu jednorodzinnego – od momentu złożenia wniosku o pozwolenie na budowę do chwili wprowadzenia się do domu – zajmuje średnio 22 miesiące - wynika z raportu „Polskie budowanie” przygotowanego na zlecenie SILKA YTONG. Najczęściej proces budowy rozkłada się na dwa sezony – pierwszy rok poświęca się na postawienie budynku w stanie zamkniętym surowym, a drugi na wykończenie wnętrza. Wiosna jest więc idealnym momentem na rozpoczęcie budowy, a wcześniejszą porę roku lepiej poświęcić na przygotowania.

Zainteresowanie działkami będzie rosło

Do kupna działki w sezonie zimowym zachęca jeszcze jeden argument - rosnące z każdym miesiącem zainteresowanie nabywców. Analiza zachowań użytkowników serwisu domiporta.pl z 2018 roku pozwala przypuszczać, że zainteresowanie zakupem gruntu może rosnąć aż do końca sierpnia.

Większa liczba potencjalnych nabywców spowoduje najprawdopodobniej wzrost cen. Znaczne zainteresowanie działkami może również wpłynąć na dużą dynamikę sprzedaży. Może się zdarzyć, że najbardziej atrakcyjne oferty będą sprzedawane szybciej niż obecnie. Właściciel gruntu, w przypadku znacznego zainteresowania swoją ofertą, może zaproponować sprzedaż temu nabywcy, który zaproponuje najwięcej. Taka sytuacja nie stawia nabywcy w korzystnej sytuacji podczas negocjacji ceny.

Czego szukamy?

W styczniu bieżącego roku, najwięcej Polaków poszukiwało gruntu do 100 tys. zł - chęć posiadania takiej działki zgłosiło ponad 35% użytkowników serwisu domiporta.pl. Na drugim miejscu znalazły się posesje w przedziale cenowym od 150 do 300 tys. zł, którymi interesowało się 18% użytkowników. Polacy są najbardziej zainteresowani kupnem gruntu pomiędzy 500 a 2000 m2, prawie 60% internautów wybrało powierzchnię w tych zakresach. Jak doradzają eksperci, działki powyżej 600 m2 umożliwiają komfortowe rozplanowanie procesu budowy.

Pod koniec stycznia najdroższym województwem (według najpopularniejszej powierzchni - 1000-2000 m2) było mazowieckie, gdzie za m2 gruntu trzeba było zapłacić 218 zł za m2gruntu. Kolejne w zestawieniu było małopolskie z wynikiem 120 zł za m2. Na drugim biegunie znalazły się województwa lubuskie i warmińsko-mazurskie, gdzie za m2 należało zapłacić odpowiednio 56 i 67 zł.

Źródło: Domiporta.pl

Autor: Bartłomiej Baranowski, analityk rynku nieruchomości