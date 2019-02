"EUR/PLN w ostatnim czasie mocno wzrósł i w czwartek testował 4,34, czyli najwyższy poziom od października. Po danych z USA dolar się osłabił i to przesądziło, że złoty się ustabilizował, nie traci do euro i trochę odrabia do dolar" - powiedział Sulewski.

"Piątkowe dane o inflacji, naszym zdaniem, nie będą wspierały złotego - prognozujemy niższy odczyt od konsensusu. Spodziewam się, że do końca tygodnia EUR/PLN pozostanie między 4,33-4,34" - dodał.

W USA zanotowano najwyższy od września 2009 r. miesięczny spadek sprzedaży detalicznej. Wskaźnik w grudniu 2018 r. spadł o 1,2 proc. mdm - podał Departamentu Handlu. Analitycy spodziewali się wzrostu o 0,1 proc. mdm.

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wzrosła o 4 tys. do 239 tys. - poinformował Departament Pracy USA. Ekonomiści z Wall Street spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych wyniesie 225 tys.

W piątek GUS opublikuje styczniowy odczyt inflacji. Konsensus PAP zakłada, że wskaźnik spadł do 0,9 proc. rdr z 1,1 proc. w grudniu.

RYNEK DŁUGU

"Polskie obligacje korzystają z umocnienia na rynkach bazowych po danych z USA. Krajowa 10-latka testuje tegoroczne minima ze stycznia około 2,70 proc. Gdyby udało się ten poziom przebić, to byłby to sygnał, że polskie papiery mogłyby się jeszcze umacniać" - powiedział Sulewski.

"Niższa od oczekiwań inflacja wsparłaby dług z krótkiego końca, a jeśli zaskoczenie byłoby znaczące, to mogłyby na tym skorzystać także dłuższe papiery" - dodał.

GUS podał w czwartek w szacunku flash, że w IV kwartale 2018 r. PKB Polski wzrósł o 4,9 proc. rdr wobec wzrostu na poziomie 5,1 proc. rdr w III kw. Ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes oczekiwali, że w IV kwartale 2018 r. PKB wzrósł o 4,8 proc. rdr.

czwartek czwartek środa 16.15 9.25 16.00 EUR/PLN 4,3369 4,3369 4,3308 USD/PLN 3,8418 3,8511 3,8348 CHF/PLN 3,8151 3,8162 3,8097 EUR/USD 1,1289 1,1261 1,1293 PS0421 1,53 1,53 1,53 PS0424 2,15 2,16 2,17 WS0428 2,69 2,70 2,71

(PAP Biznes)