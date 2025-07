W czwartkowym komunikacie GDDKiA przekazała, że ma już komplet decyzji administracyjnych, które pozwalają na rozbudowę autostrady A2 między Łodzią i Warszawą. W kwietniu zezwolenie na realizację inwestycji drogowej wydał wojewoda mazowiecki, a pod koniec maja uczynił to także wojewoda łódzki.

Reklama

"Do Dziennika Urzędowego UE wysłaliśmy ogłoszenia o przetargach na rozbudowę autostrady A2 Łódź – Warszawa o dodatkowe pasy ruchu, a ogłoszenia wraz z dokumentacją przetargową pojawią się na platformie zakupowej już jutro. To kluczowy krok przybliżający nas do tej strategicznej inwestycji" - poinformował w czwartek rzecznik GDDKiA w Łodzi Maciej Zalewski.

Pracę nad rozbudową A2 rozpoczną się 2026 roku

Rozbudowa A2 o trzeci i czwarty pas ruchu obejmie łącznie 92 km trasy między Łodzią i Warszawą. 89 km to budowa dodatkowych pasów, a pozostałe 3 km to prace na węźle Łódź Północ. Inwestycja została podzielona na cztery odcinki: Łódź Północ – Łyszkowice (27,8 km), Łyszkowice – granica woj. łódzkiego i mazowieckiego (21,8 km), granica woj. łódzkiego i mazowieckiego – Grodzisk Mazowiecki (25,5 km) oraz Grodzisk Mazowiecki – Konotopa (17,2 km).

"Głównym zamierzeniem jest rozbudowa obu jezdni autostrady A2 między Łodzią i Warszawą o dodatkowy pasy ruchu z wykorzystaniem rezerwy terenu pomiędzy jezdniami, którą uwzględniono już na etapie projektowania autostrady w latach 2009-2010" - poinformował Zalewski.

Projekt już wtedy przewidywał możliwość poszerzenia autostrady. Dostosowano do tego nawet rozmiary obiektów inżynierskich na trasie. Po rozbudowie droga pomiędzy węzłami Łódź Północ i Pruszków będzie miała po trzy pasy w każdym kierunku, a dalej do węzła Konotopa - cztery pasy.

"Dodatkowe prace obejmą węzeł Łódź Północ, gdzie krzyżują się autostrady A1 i A2. W tym miejscu trasa nie wymaga rozbudowy, ale podjęliśmy decyzję o wymianie nawierzchni oraz wymiany oświetlenia drogi na energooszczędne i wyposażone we własne zasilanie" - poinformował Zalewski.

/> />

Prace przy przebudowie autostrady rozpoczną się w 2026 r. Podpisanie umowy z wykonawcą GDDKiA przewiduje w pierwszej połowie przyszłego roku, a zakończenie prac ma nastąpić do końca 2028 r.

Rozbudowany odcinek A2 ma być trasą samowystarczalną energetycznie

Rozbudowany odcinek A2 ma być trasą samowystarczalną energetycznie, z maksymalnym wykorzystaniem instalacji OZE do zasilania infrastruktury drogowej. Oznacza to, że wszelkie urządzenia elektryczne związane z funkcjonowaniem drogi (oświetlenie, stacje meteo) mają być zasilane z odnawialnych źródeł energii.

"To ma być wzorzec dla projektów drogowych realizowanych w przyszłości. Przygotowując się do wdrożenia tego rozwiązania, przeprowadziliśmy szczegółową analizę ekonomiczną uwzględniającą koszty budowy, eksploatację oraz utrzymanie instalacji" - wyjaśnił rzecznik łódzkiego oddziału GDDKiA.

Rozbudowa A2 ma w jak najmniejszym stopniu wpływać na kierowców

Wykonawca będzie musiał tak prowadzić roboty, żeby utrzymać na trasie "maksymalnie efektywny przejazd samochodów". Oznacza to, że aby maksymalnie ograniczyć utrudnienia dla kierowców, przez cały czas trwania budowy dla każdego z kierunków - zarówno w stronę Warszawy, jak i Poznania - dostępne były po dwa pasy ruchu.

"To absolutnie konieczne, aby przejazd między stolicą i centrum kraju odbywał się możliwie sprawnie i bez poważniejszych zakłóceń. Planujemy również wprowadzić odcinkowy pomiar prędkości, który bardzo dobrze sprawdził się w trakcie budowy autostrady A1 pomiędzy Tuszynem i Częstochową oraz znacznie poprawił tam bezpieczeństwo" - dodał Zalewski.

Autostrada A2 między Łodzią i Warszawą użytkowana jest od 13 lat i stała się w tym czasie jednym z najbardziej ruchliwych odcinków dróg w Polsce. Jej przepustowość zaczyna się wyczerpywać. Zgodnie z ostatnim Generalnym Pomiarem Ruchu liczba pojazdów poruszających się każdego dnia między Łodzią i Warszawą, zależnie od miejsca i pory, waha się od ponad 50 do blisko 100 tys. na dobę. Według prognoz ruch będzie rósł, tym bardziej, że przewidziany do rozbudowy odcinek autostrady będzie ułatwiał dojazd do Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Rozbudowa autostrady A2 ma wzmocnić pozycję polskich firm budowalnych

"W ogłoszeniu przetargu na rozbudowę wszystkich czterech odcinków autostrady A2 między Łodzią i Warszawą wprowadziliśmy zapisy uwzględniające założenia wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z 22 października 2024 r., co oznacza, że do przetargów nie zostaną dopuszczone oferty składane przez wykonawców z siedzibą w tzw. państwach trzecich, to znaczy - innych niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, państwo-strona Porozumienia WTO w sprawie zamówień rządowych (GPA) lub państwo będące stroną umowy bilateralnej lub regionalnej zawartej przez Unię Europejską w zakresie zamówień publicznych" - poinformowała GDDKiA.

Według GDDKiA ta decyzja ma chronić polski i unijny rynek zamówień publicznych i wzmocnić pozycję polskich firm budowlanych. Podobne zapisy wprowadzone zostały po raz pierwszy w maju w przetargu na projekt oraz budowę ponad 16-kilometrowego odcinka autostrady A2 w województwie lubelskim.