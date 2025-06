Jeszcze niedawno autostradą A1 jeździliśmy za darmo

Licząca 585 km autostrada A1 łącząca północ naszego kraju z jego południem, należy do najważniejszych dróg w Polsce. Leży w ciągu międzynarodowej trasy E75 w VI transeuropejskim korytarzu transportowym. W okresie letnim, gdy korzysta z niej wiele osób udających się na wypoczynek na polskim morzem, śmiało można powiedzieć, że to jest to nasza najważniejsza droga. Wśród najważniejszych miast znajdujących się na jej trasie można wskazać: Katowice, Częstochowę, Piotrków Trybunalski, Łódź, Toruń, Grudziądz i Gdańsk. Niestety, jej północny odcinek jest płatny. Kierowcy musza płacić za przejazd na odcinku Toruń–Gdańsk (152 km), a opłata za przejazd całego tego odcinka przez samochód osobowy to 29,90 zł. Jeszcze nie tak dawno przejazd całą autostradą był dla kierowców samochodów osobowych i motocyklistów darmowy. Mowa o okresie od 4 września 2023 roku do końca 2024 roku. A jak będzie w czasie wakacji 2025?

Koszty wakacji rosną, czy zaoszczędzimy na przejazdach?

Kierowcy bardzo liczą na możliwość darmowego przejazdu autostradą w okresie letnim. Biorąc pod uwagę rosnące koszty związane z organizacją urlopu, brak choćby tej opłaty byłby miłą niespodzianką. Nadmierny optymizm nie jest jednak w tej sprawie wskazany.

Jak bowiem poinformowało Ministerstwo Infrastruktury, co prawda przejazd A1 w okresie od końca czerwca do końca sierpnia prawdopodobnie będzie darmowy, ale tylko przy spełnieniu jednego warunku – tworzenia się korków. Innymi słowy – jeśli ruch będzie płynny, trzeba będzie płacić, jeśli jednak zaczną tworzyć się zatory, bramki zostaną otwarte i przejedziemy za darmo. Co więc konkretnie będzie musiało się stać, by opłata została nam darowana? Czas oczekiwania przy bramkach musi przekroczyć 25 minut. To naprawdę długi czas oczekiwania, a dodatkowo nie jest jasne, jak miałby być mierzony. Skłania to do przypuszczeń, że na darmowy przejazd Autostradą Bursztynową w wakacje 2025 nie ma co szczególnie mocno liczyć. Jeśli bowiem nawet się zdarzy, to będzie pochodną trudnej sytuacji na drodze, której zapewne kierowcy woleliby uniknąć.

Przypomnijmy, że autostrada A1 przebiega przez województwa: pomorskie, kujawsko-pomorskie, mazowieckie, łódzkie i śląskie. Łączy się ona węzłami z wieloma drogami, w tym: S10, A2, E30, S8, E67, 74, S1, E75, A4, E40, 44,88 i 902.