Jak podali analitycy portalu, w ostatnim tygodniu października odnotowano niewielki spadek cen benzyn przy jednoczesnym umiarkowanym wzroście cen średnich destylatów.

Podsumowanie sytuacji na polskim rynku paliw

Jednak - jak wskazali - wzmożony popyt na paliwa związany z odwiedzinami grobów rodzinnych może przełożyć się na niewielkie wahania cen. Pb98 może kosztować od 6,55 do 6,67 zł za litr, natomiast za popularniejszą Pb95 trzeba będzie zapłacić od 5,83 do 5,94 zł za litr. Z kolei cena oleju napędowego (ON) ma utrzymać się na poziomie 6,02–6,14 zł za litr, a autogaz (LPG) pozostanie najtańszym paliwem, z ceną w granicach 2,58–2,66 zł za litr.

Sytuacja na światowych rynkach ropy

Analizując sytuację na światowych rynkach, eksperci zauważyli, że po dynamicznym wzroście cen ropy z ubiegłego tygodnia, który był reakcją na nowe amerykańskie sankcje wymierzone w rosyjski sektor naftowy, końcówka października przynosi nieznaczne spadkowe odreagowanie. „Do zatrzymania wzrostów przyczyniają się też oczekiwania dotyczące dalszego zwiększania podaży surowca przez OPEC+” - napisali. Dodali, że decyzja w tej sprawie ma zapaść w niedzielę.

Przedstawiciele e-petrol.pl zaznaczyli, że inwestorzy spodziewają się kolejnego poluzowania limitów wydobycia o 137 tys. baryłek dziennie, co przy braku przełomu w amerykańsko-chińskich relacjach handlowych po czwartkowym spotkaniu prezydenta USA Donalda Trumpa z przywódcą Chin Xi Jinpingiem, może w najbliższych miesiącach pogłębiać problem nadpodaży na rynku naftowym.