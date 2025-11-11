Marsz Niepodległości w Warszawie

Uczestnicy marszu niosą biało-czerwone flagi i banery z nazwami miejscowości z całej Polski; mają przypięte kotyliony, ubrani są w czapki i szaliki w barwach narodowych.

Na czele marszu jest duży baner z hasłem tegorocznego marszu „Jeden naród, silna Polska”.

Przed czołem marszu ustawili się motocykliści z klubów motocyklowych, a także rekonstruktorzy.

Pomimo zakazu cały czas odpalane są race i świece dymne.

W Święto Niepodległości w Warszawie obowiązuje zakaz latania dronami. Strefa ograniczenia obowiązywać będzie w godz. 7.00-23.00. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na obszarze całego miasta wprowadzono zakaz noszenia lub przemieszczania w stanie rozładowanym wszelkiego rodzaju broni. Natomiast wojewoda mazowiecki wprowadził w tym dniu zakaz noszenia i używania wyrobów pirotechnicznych.