Przetarg na wykonanie projektu technicznego i wykonawczego oraz budowę ponad 9-kilometrowego odcinka autostrady A2 został ogłoszony w grudniu ubiegłego roku.

- Zadaniem wykonawcy będzie opracowanie dokumentacji, uzyskanie niezbędnych decyzji, a także wybudowanie ponad 9 kilometrów autostrady A2 pomiędzy rejonem miejscowości Kijowiec a węzłem Dobryń – wyjaśnia Szymon Piechowiak rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, która inwestycję realizuje. - Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Termin składania ofert został wyznaczony na 11 czerwca 2025 roku – dodaje Piechowiak.

Jak będzie wyglądać nowy odcinek A2?

Nowa trasa będzie miała dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu oraz rezerwę pod dobudowę trzeciego pasa. Wybudowany zostanie węzeł Dobryń i para MOP-ów: Kijowiec Północ i Południe.

Ponadto w ramach kontraktu powstaną między innymi obiekty inżynierskie, drogi do obsługi ruchu lokalnego, oświetlenie oraz odwodnienie drogi. Piesi i rowerzyści będą mogli korzystać z nowych chodników, ścieżek rowerowych i ciągu pieszo-rowerowego. Droga zostanie wyposażona w urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

A2 na wschód od stolicy

Z czterech odcinków pomiędzy Siedlcami a Białą Podlaską, trzy są w realizacji, a dla zadania Swory - Biała Podlaska mamy już decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. Kierowcy skorzystają z niego po zakończeniu prac na wcześniejszych trzech odcinkach.

Pomiędzy Siedlcami a Sworami wykonawcy realizują prace związane z układaniem kolejnych warstw nawierzchni ciągu głównego. Prowadzone są roboty przy obiektach mostowych, przebudowywane są kolizje z urządzeniami infrastruktury podziemnej, montowane są siatki ogrodzeniowe, ekrany akustyczne i bariery energochłonne.

Jakie jest zaawansowanie prac na A2?

Na każdym z odcinków jest różne – wyjaśnia rzecznik. Wynika to między innymi z terminów uzyskania decyzji ZRID. Na odcinku Siedlce Południe – Malinowiec to 75 procent, Malinowiec – Łukowisko to 63 proc. na odcinku Łukowisko – Swory- 67 proc.

Oddając do ruchu odcinek A2 Siedlce Południe - Malinowiec, udostępnimy też 2 km odcinka Siedlce Zachód - Siedlce Południe. Łącznie w tym roku planujemy przekazać kierowcom 67 km autostrady A2 – dodaje Szymon Piechowiak.

Trwają również prace nad przedłużeniem A2 od Białej Podlaskiej do Dobrynia o łącznej długości ponad 25 km. Oprócz wspomnianego postępowania przetargowego dla odcinka od Kijowca do węzła Dobryń, na początku maja ogłosiliśmy przetarg dla odcinka od Białej Podlaskiej do Kijowca. Odcinek ten jest w trakcie procedury uzyskania decyzji ZRID – informuje rzecznik.

A2 na zachód od stolicy

Generalna Dyrekcja przygotowuje też poszerzenie 89 km tej trasy, od węzła Łódź Północ do węzła Konotopa, o dodatkowy pas ruchu. Mamy już decyzje ZRID na rozbudowę A2 na terenie woj. mazowieckiego, natomiast na dniach będziemy mieli je także dla woj. łódzkiego. W połowie tego roku planujemy ogłosić przetarg na realizację robót. Docelowo A2 będzie miała po trzy pasy w obu kierunkach na odcinku od węzła Łódź Północ do węzła Pruszków i po cztery pasy od węzła Pruszków do węzła Konotopa.