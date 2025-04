Inwestycyjną ofensywę zapowiadają Polskie Linie Kolejowe. Do końca tego roku planowane są do ogłoszenia przetargi na łączną kwotę około 16 miliardów złotych.

Reklama

- Pierwszy kwartał tego roku spółka zamknęła kwotą 12,4 miliarda złotych w ogłoszonych przetargach – informuje biuro prasowego PLK. Przetargiem na rekordową kwotę, szacowaną na około 6 miliardów złotych, jest modernizacja fragmentu polskiej części korytarza Rail Baltica pomiędzy Ełkiem a Białymstokiem.

To nie koniec inwestycyjnej ofensywy na kolei

- W grze są jeszcze kolejne wielomiliardowe inwestycje, na przykład Skierniewice-Czachówek, Tymbark-Limanowa, czy Podłęże-Gdów – mówi Piotr Wyborski, prezes Polskich Linii Kolejowych. - W pierwszym kwartale tego roku uruchomiliśmy wszystkie przetargi w kwocie powyżej 100 mln złotych, które zaplanowaliśmy.

Jak dodaje Wyborski, równolegle z procesem przetargowym spółka podpisuje umowy z wykonawcami inwestycji. W pierwszym kwartale tego roku podpisane zostały umowy o łącznej wartości 0,4 mld zł.

/> />

Rewolucja na torach i nad torami

Tuż przed Świętami Wielkanocnymi pierwsi kierowcy przejechali nowym wiaduktem drogowym wybudowanym w Młoszowej. Obiekt zastąpił przejazd kolejowo-drogowy przy ulicy Szembeka.

- W ramach inwestycji, współfinansowanej przez lokalny samorząd, powstało również nowe rondo przy drodze krajowej nr 79 i kilkusetmetrowa droga prowadząca w głąb sąsiadującej z Trzebinią miejscowości. Obecnie jeszcze trwają prace wykończeniowe przy wiadukcie, a całość zadania gotowa będzie w połowie roku – mówi Piotr Hamarnik z biura pasowego PLK.

Kolejny wiadukt drogowy na trasie Kraków – Katowice wybudowaliśmy w miejscowości Pisary. Tu także w kwietniu ruch samochodowy został przeniesiony z przejazdu kolejowo-drogowego na skrzyżowanie bezkolizyjne. Nowy obiekt zapewnił sprawne połączenie miejscowości z drogą krajową nr 79. Dzięki niemu zwiększyło się bezpieczeństwo podróżnych w pociągach i kierowców.

/> />

Nowy przystanek kolejowy

- Wszystkie prace budowlane zakończą się w czerwcu. W tym samym miesiącu oddany do użytku zostanie nowy przystanek kolejowy, który powstaje w sąsiedztwie wiaduktu. Prace budowlane przy torach były planowane tak, by zminimalizować ich wpływ na ruch pociągów po ważnej, międzynarodowej trasie kolejowej – wyjaśnia Hamarnik i dodaje, że do końca przyszłego roku kolej planuje likwidację wszystkich przejazdów kolejowo-drogowych na odcinku Kraków Główny – Jaworzno Szczakowa.

/> />

Będą kolejne wiadukty

- W czerwcu tego roku oddana do użytku będzie kładka w Rudawie i przejście podziemne przy przystanku Kraków Mydlniki Wapiennik. W przygotowaniu jest budowa kolejnych wiaduktów drogowych w Niegoszowicach i Woli Filipowskiej. Likwidacja przejazdów kolejowo-drogowych i zastąpienie ich rozwiązaniami bezkolizyjnym możliwe jest dzięki wsparciu Unii Europejskiej, w ramach instrumentu CEF „Łącząc Europę”.

W poprzednich latach na trasie Kraków-Katowice kolejowa spółka zrealizowała inwestycje za przeszło 2 mld zł. Dzięki modernizacji torów i instalacji nowoczesnego systemu sterowania ruchem pociągi pasażerskie mogą rozwijać prędkość do 160 kilometrów na godzinę. Umożliwiło to skrócenie podróży pomiędzy stolicami Śląska i Małopolski, a także stworzyło dogodne warunki do rozwoju kolei aglomeracyjnej.