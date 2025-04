Budują nowy węzeł drogowy

Od lat stanie w korkach na skrzyżowaniu Zakopianki z ulicą Sobieskiego w Myślenicach podnosi ciśnienie kierowcom. Teraz ma się poprawić i płynność ruchu i bezpieczeństwo.

Reklama

Stanie się tak za sprawą budowy w tym miejscu węzła drogowego. Regulowane sygnalizacją świetlną skrzyżowanie zamieni się w rondo, z którego szybciej będzie można wjechać na krajową „siódemkę. ”

/> />

Przeprawa nad jezdnią, dodatkowe pasy ruchu

Na wysokości cmentarza żydowskiego zostanie zlikwidowane przejście dla pieszych, a w to miejsce nad Zakopianką zostanie poprowadzona kładka, umożliwiająca przejście na drugą stronę jezdni. W ramach inwestycji powstaną też dodatkowe pasy, które pozwolą na łatwiejsze włączanie się do ruchu zarówno lokalnego, jak i tranzytowego. Wedle zapowiedzi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad likwidacja sygnalizacji świetlnej zdecydowanie poprawi płynność ruchu w tym miejscu.

Budowa węzła w Myślenicach ruszyła wiosną. Jak informuje serwis kr24, pierwszym etapem było przełożenie sieci energetycznych, teletechnicznych, kanalizacyjnych oraz gazowych kolidujących z inwestycją. Konieczna była także rozbiórka pięciu budynków znajdujących się na placu robót.

Najpierw musi być gorzej, żeby było lepiej

Zanim kierowcy pojadą nowym węzłem, najpierw muszą trochę pocierpieć. Drogowcy regularnie wprowadzają od marca zwężenia pasów oraz ruch wahadłowy na ulicy Sobieskiego. Jak podaje serwis kr24.pl, na odcinku blisko czterystu metrów ruch odbywa się jednym pasem w każdym kierunku. Samochody jadące do Krakowa zostały skierowane „pod prąd” na jezdnię prowadzącą do Zakopanego.

/> />

Kierowcy muszą się uzbroić w cierpliwość

Jak wyjaśnia Kacper Michna z biura prasowego małopolskiego oddziału Generalnej Dyrekcji, utrudnienia mają charakter cykliczny i będą powtarzać się przez cały okres budowy wiaduktu nad Zakopianką. - Musimy wprowadzić te ograniczenia, aby zamontować rusztowanie i deskowanie niezbędne do budowy płyty wiaduktu. Kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość. Organizacja ruchu wróci do normy dopiero po zakończeniu prac– cytuje wypowiedź rzecznika serwis.

Kiedy koniec budowy nowego węzła drogowego na zakopiance w Myślenicach?

Krajowa „siódemka” to jedno z najważniejszych połączeń komunikacyjnych w Polsce. Służy nie tylko lokalnemu ruchowi, ale także przejazdom tranzytowym. Droga od lat szarpie nerwy stojącym w korkach kierowcom. Na odcinku Jawornik–Myślenice średnie natężenie ruchu wynosi prawie 47 tysięcy pojazdów dziennie, co czyni tę trasę jedną z najbardziej obciążonych w kraju. To dlatego udrożnienia ruchu kierowcy wyczekują jej jak kania dżdżu. Kiedy samochody pojadą nowym węzłem na Zakopiance? Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania, która pochłonie 56 milionów złotych ma się zakończyć jeszcze pod koniec tego roku.

Inwestycyjna ofensywa na Zakopiance

Przypomnijmy, że to niejedyna inwestycja za Zakopiance. Ale to nie koniec inwestycyjnej ofensywy na jednej z najbardziej zapchanych małopolskich dróg. Od kilku miesięcy budowany jest węzeł drogowy w Krzyszkowicach. Jego częścią będzie poprowadzony pod zakopianką tunel. Przygotowania do budowy podziemnego przejazdu ruszyły pełną parą.

/> />

Wedle zapowiedzi Generalnej Dyrekcji, pierwsze samochody przejadą podziemną pod koniec przyszłego roku. Jeśli o chodzi o węzeł w Krzyszkowicach, którego części jest nowy tunel, to po zakończeniu inwestycji kierowcy jadący z Krakowa do Krzyszkowic będą zjeżdżać z Zakopianki w prawo, a następnie przejeżdżać pod DK7 - wyjaśnia rzecznik. - Dojadą wówczas nową drogą nieopodal agencji pocztowej do przebiegającej przez wieś drogi powiatowej, prowadzącej do Sieprawia. Tą samą trasą, tyle że w przeciwnym kierunku, będą poruszać się auta jadące z Krzyszkowic w kierunku Myślenic.