Nakaz wyłączania przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne elektrowni słonecznych, kiedy jest za małe zapotrzebowanie na energię, zmiany stawek, po których można sprzedawać energię do sieci… między innymi z takimi problemami mierzą się ci, którzy postawili na fotowoltaikę. Rozwiązaniem tych kłopotów są magazyny energii, które pozwalają gromadzić nadwyżki prądu wyprodukowanego przez instalację fotowoltaiczną.

Opłacalność magazynów energii rośnie, ale...

Jak wskazują eksperci branżowego serwisu Kalkulator Budowlany, w obecnym systemie net-billingu opłacalność magazynu rośnie. Zamiast oddawać nadwyżki prądu do sieci po często bardzo niskich stawkach godzinowych, możemy je zmagazynować i wykorzystać w godzinach, gdy energia z sieci kosztuje znacznie więcej. To pozwala zwiększyć tak zwaną autokonsumpcję. Im więcej prądu zużyjemy sami, tym mniej wydamy na jego zakup z zewnątrz.

Kłopot w tym, że na magazyn energii, trzeba wyłożyć niemałe pieniądze, a to może się skończyć finansową pułapką.

Obowiązkowy magazyn energii w programie Mój Prąd 6.0

Ci, którzy na taką inwestycje się decydują, mogą liczyć na dofinasowanie fotowoltaiki z magazynem energii lub magazynem ciepła z rządowego programu Mój Prąd 6.0. Wysokość dotacji zależy od daty zgłoszenia przyłącza instalacji do operatora.

Na jakie pieniądze można liczyć?

Dla przyłączy zgłoszonych przed sierpniem 2024 roku, to 6 tys. zł dofinansowania na instalację fotowoltaiczną, w przypadku fotowoltaiki z magazynem energii, to 7 tys. złotych. Na magazyn energii elektrycznej (opcjonalnie), można dostać 16 tys. zł , a na magazyn ciepła (opcjonalnie) 15 tysięcy złotych.

Inne są stawki dla przyłączy zgłoszonych po pierwszym sierpnia 2024 roku. To 7 tys. złotych dofinansowania na instalację fotowoltaiczną, ale tylko w połączeniu z magazynem energii lub ciepła. 16 tys. można otrzymać na magazyn energii (obowiązkowy element instalacji), 5 tys. zł na magazyn ciepła (również wymagany).

Jak wyjaśnia serwis kb.pl, magazyn energii i magazyn ciepła są traktowane jako elementy wymienne. Można się zdecydować na jeden z nich lub zamontować oba. Maksymalna wysokość dotacji wynosi 28 tys., ale dofinansowanie pokrywa do 50 procent kosztów kwalifikowanych. Jeśli na przykład łączna wartość inwestycji w fotowoltaikę i magazyn energii to 30 tys. zł, dotacja wyniesie 15 tys. zł. Co ważne, możliwość skorzystania z programu Mój Prąd 6.0, warunkowana jest rozliczaniem się w systemie net-billing. To oznacza, że nadwyżki energii są sprzedawane do sieci po zmiennych stawkach godzinowych, a prąd kupuje się po cenach rynkowych.

Cała prawda o inwestowaniu w magazyny energii

Pytanie czy pieniądze zainwestowane w magazyn energii się zwrócą. Zdaniem ekspertów Kalkulatora Budowlanego, opłacalność inwestycji zależy od wielu czynników, takich jak tryb życia domowników, profil zużycia energii, moc instalacji, pojemność magazynu oraz jakość samego urządzenia. W sytuacji, kiedy gospodarstwa domowe zużywają dużo energii wieczorem, na przykład do ładowanie auta, ogrzewania elektrycznego czy pracy zdalnej, pieniądze zwrócą się szybciej. Na korzyść inwestycji działają także coraz wyższe ceny prądu.

Po ilu latach można odzyskać włożone w magazyn energii pieniądze

Jak wylicza serwis, szacunkowy czas zwrotu inwestycji w magazyn energii waha się od sześciu do dwunastu lat, pod warunkiem zyskania dofinansowania, na przykład z programu Mój Prąd 6.0 i ewentualnie ulgi termomodernizacyjnej. W optymalnych warunkach, przy wysokim zużyciu własnym i dobrze dobranym systemie, okres zwrotu może być krótszy, nawet w granicach pięciu, siedmiu lat. Z kolei w mniej korzystnych scenariuszach, na przykład przy małym zużyciu i magazynie o niskiej żywotności, ten czas może się wydłużyć, a inwestycja może okazać się mało opłacalna – wskazują branżyści i podkreślają, że bardzo istotnym parametrem jest żywotność magazynu.

Tanie urządzenia mogą działać tylko od pięciu do dziesięciu lat, a to oznacza, że trzeba je będzie wymienić, zanim inwestycja się zwróci. Magazyny lepszej jakości pracują nawet do trzydziestu lat. To daje większą szansę na realny zwrot włożonych w przedsięwzięcie pieniędzy i późniejsze oszczędności.

Magazyn energii nie dla każdego i nie w każdej sytuacji

Tak więc magazyn energii może się opłacać, ale nie każdemu i nie w każdej sytuacji, konstatują eksperci Kalkulatora Budowlanego. Żeby inwestycja nie zamieniła się w finansową pułapkę, konieczny jest właściwy dobór urządzeń, a do tego realistyczne podejście do wyliczeń. Bo to długoterminowa inwestycja, która dopiero z czasem może przynieść realne korzyści finansowe.