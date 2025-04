Gdzie wydrążą najdłuższy tunel w Polsce?

Budowane w Małopolsce, najdłuższe w naszym kraju tunele, zostaną wydrążone na trasie modernizowanej linii kolejowej Chabówka-Nowy Sącz. Najdroższy odcinek inwestycji, między Limanową a Klęczanami, jest realizowany przez konsorcjum dwóch firm, polskiego Budimexu i specjalizującego się w kolejowej infrastrukturze tureckiego Gülermaka. Koszt przedsięwzięcia to 1,9 miliarda złotych. Powstanie tam między innymi dziesięć wiaduktów i dwanaście mostów.

Dwa tunele wydrążą Jadwiga z Kingą

Tunele, które będą mierzyć 3,8 kilometra połączą stację w Męcinie z przystankiem w Mordarce koło Limanowej. W jednym z nich kursować będą pociągi, drugi będzie pełnił funkcje ewakuacyjne.

Przeprawę wydrążą sprowadzone z Chin dwie tarcze TBM. To skrót z języka angielskiego, tunnel boring machine. Maszyny, jedna mniejsza, druga większa, będą równocześnie usuwać urobek i układać ściany tuneli. Co ciekawe, tarczom nadano imiona na cześć małopolskich władczyń świętej Jadwigi i świętej Kingi.

Już się zaczęło

Pierwsza do działania już przystąpiła mniejsza maszyna – Kinga, która do Polski przypłynęła w grudniu. Ma 170 metrów długości i waży przeszło 600 ton. Sama głowica tnąca o średnicy 4,8 metra to ciężar 41 ton. Aby wprawić tarczę w ruch, ekipa specjalistów zbudowała tak zwaną kołyskę czyli platformę startową, która umożliwia wprowadzenie tarczy w głąb ziemi.

Cztery razy większa jest Jadwiga, która zajmie się budową tunelu przeznaczonego dla pociągów. Sam napęd główny waży 100 ton, głowica tnąca tarczy ma średnicę 11 metrów Cała maszyna waży 2,5 tysiąca ton. Wszystkie jej elementy są już na placu budowy i inżynierowie składają je w całość. Wedle planów, Jadwiga rozpocznie pracę w połowie roku.

Idziemy na rekord

Polska, w przeciwieństwie do Włoch, Szwajcarii czy Austrii nie może pochwalić się znaczącą liczbą kolejowych tuneli. W naszym kraju jest ich ledwie kilkanaście, z czego najdłuższy, mierzący 1601 metrów znajduje się w Jedlinie-Zdrój na Dolnym Śląsku. Tunel między Męciną a Mordarką, pobije ten rekord dwukrotnie.

Pociągi szybciej dojadą do Zakopanego i Nowego Sącza

Tunel ma być gotowy w 2027 roku. Skróci podróże pomiędzy Limanową a Nowym Sączem. Pojadą nim pociągi, które połączą Sądecczyznę z resztą Małopolski – Gdowem, Zakopanem i Krakowem.

Modernizacja linii kolejowej nr 104 Chabówka - Nowy Sącz kosztuje ponad 3 mld zł. Kolejny etap, za blisko 4 miliardy, to budowa nowej linii kolejowej Podłęże - Szczyrzyc - Mszana Dolna.

Największa kolejowa inwestycja na południu Polski

W ramach tej największej na południu polski inwestycji, powstanie w sumie ponad 58 kilometrów nowych, zeletryfikowanych linii, osiem estakad o łącznej długości blisko 8 km, jedenaście tuneli, dwadzieścia mostów, siedemnaście wiaduktów kolejowych, czternaście wiaduktów samochodowych i jedenaście przejazdów kolejowo-drogowych.

Koszt całości przedsięwzięcia to 7 mld złotych. Nowa linia kolejowa, która połączy Kraków z Podhalem i Sądecczyzną ma być gotowa do 2030 roku. Najszybsze pociągi przejadą trasą Kraków – Nowy Sącz w godzinę. Podróż ze stolicy Małopolski do Zakopanego zajmie około dziewięćdziesiąt minut.