JSW ma umowy na dostawy koksu do Austrii za szacunkowo 2,1 mld zł



Warszawa, 15.02.2019 (ISBnews) - Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zawarła umowy z voestalpine Rohstoffbeschaffungs GmbH i Importkohle Gesellschaft mbH na dostawy koksu na rynek austriacki, podała spółka. Szacunkowa wartość umów to 2,1 mld zł.

"Umowy obowiązują na okres od 01.04.2019 roku do 31.03.2024 roku. Szacunkowa wartość umów w okresie ich obowiązywania wynosi 2,1 mld zł" - czytamy w komunikacie.

Koncern voestalpine AG zajmuje się produkcją i przetwórstwem stali, wyrobów płaskich i długich. Oferuje zaawansowane technologie, produkty i rozwiązania systemowe wykorzystując stal i inne metale oraz oferując je do najbardziej zaawansowanych i wymagających odbiorców na rynku.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

(ISBnews)