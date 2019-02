Coinquista chce pozyskać 4 mln zł w crowdfundingu udziałowym na Beesfund





Warszawa, 18.02.2019 (ISBnews) - Coinquista rozpoczęła crowdfunding udziałowy we współpracy z platformą Beesfund, w ramach którego chce pozyskać 4 mln zł, podała spółka. W przyszłości spółka planuje debiut na giełdzie.



"Spółka wystawia na sprzedaż 20% akcji. Koszt jednej akcji to 16 zł, a wysokość minimalnej inwestycji ustalono na 48 zł" - czytamy w komunikacie.



Coinquista planuje zainwestować zebrane fundusze w pozyskiwanie nowych użytkowników i dalszy rozwój produktu - planowane są dodatkowe funkcje oraz aplikacja mobilna.



"Wszyscy akcjonariusze otrzymają tokeny Coinquista Coin, uprawniające do handlu z niższą prowizją oraz do zniżek na dodatkowe produkty. Mogą również liczyć na dożywotnią priorytetową opiekę zespołu Coinquisty i możliwość handlu bez prowizji. Przy wyższych inwestycjach przewidziane są atrakcyjne bonusy, takie jak fizyczne nośniki portfeli kryptowalut" - czytamy dalej.



Coinquista to polska giełda kryptowalut i spółka wpisana do rejestru małych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Coinquista jest rozwijana od 2017 roku - spółka dysponuje już ę produktem gotowym do sprawnego obsługiwania klientów. Giełda ma pozwolić na bezpieczny handel i przechowywanie kryptowalut. Pełną zdolność operacyjną Coinquista ma osiągnąć w kwietniu 2019 roku.



(ISBnews)