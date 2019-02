JSW zakłada wiążącą decyzję ws. aktywów Prairie w ciągu kilku miesięcy



Warszawa, 18.02.2019 (ISBnews) - Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zakłada, że ogłoszenie wiązącej decyzji w sprawie aktywów Prairie Mining Limited w Polsce jest kwestią kilku miesięcy, poinformował prezes Daniel Ozon.

"Do końca tygodnia wydamy komunikat o dalszych krokach, natomiast realnie jest to kwestia kilku miesięcy, przy aprobacie i zgodach korporacyjnych, żebyśmy byli w stanie wypracować strukturę [transakcji]" - powiedział Ozon w rozmowie z Parkiet TV.

"Rozmowy między spółkami mają charakter czysto biznesowy i myślę, że możemy wypracować rozwiązanie, które spowodowałoby, że arbitraż byłby wygaszony" - wskazał także prezes.

Wcześniej w lutym Prairie formalnie poinformowało polski rząd o zaistnieniu sporu w związku z podjęciem przez polskie władze działań naruszających Traktat Karty Energetycznej oraz dwustronne umowy o ochronie inwestycji podpisane przez Polskę z Wielką Brytanią i Australią. Spółka podała, że liczy na polubowne rozwiązanie sporu, lecz bierze pod uwagę arbitraż.

Pod koniec marca 2018 r. JSW zawarła z Prairie umowę o zachowaniu poufności w wyniku wystąpienia Prairie do JSW w sprawie potencjalnego nawiązania współpracy dotyczącej dwóch projektów węglowych Prairie w Polsce.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

Prairie Mining Limited to spółka poszukiwawczo-wydobywcza realizująca dwie inwestycje w Polsce - Kopalnię Jan Karski w Lubelskim Zagłębiu Węglowym oraz Kopalnię Dębieńsko na Górnym Śląsku. Jest notowana na GPW od 2015 r.

(ISBnews)