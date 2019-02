Za nowelizacją głosowało 234 posłów, przeciwko było 197 posłów. Od głosu wstrzymało się 4 posłów.

Posłowie poza poprawkami redakcyjnymi i doprecyzowującymi do noweli, które zaproponowała sejmowa komisja ds. energii i Skarbu Państwa, przyjęli też poprawkę, która ma na celu rozszerzenie uprawnień PKP na prowadzenie aktywnej polityki inwestycyjnej w celu realizacji rządowego programu kolejowego.

Nowelizacja ma na celu wprowadzenie nowych regulacji oraz korektę niektórych rozwiązań ustawy z grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz ustaw zmienionych w styczniu 2017 r. w związku z reformą systemu zarządzania mieniem państwowym.

Zdaniem projektodawców, wprowadzane zmiany pozwolą na usunięcie wątpliwości interpretacyjnych, jakie pojawiły się od czasu wejścia w życie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, doprecyzowanie niektórych jej przepisów oraz uzupełnienie o nowe rozwiązania, co pozwoli na uporządkowanie kompetencji i zadań organów administracji rządowej po wprowadzeniu reformy zarządzania mieniem państwowym w dniu 1 stycznia 2017 r. oraz uelastyczni stosowanie przepisów ustawy.

W uzasadnieniu do projektu napisano, że najistotniejsze przyjęte rozwiązania dotyczą wzmocnienia, doprecyzowania i uzupełnienia kompetencji i zadań Prezesa Rady Ministrów w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Nowelizacja rozszerza - na wszystkie spółki z udziałem Skarbu Państwa - zakres kompetencji Prezesa Rady Ministrów dotyczących koordynowania wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa w spółkach oraz zapewnienia jednolitego sposobu wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa.

Uprawnienie to, nie będzie jednak obejmowało wykonywania przez Pełnomocnika rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej uprawnień z akcji należących do Skarbu Państwa w stosunku do operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego (PSE) i operatora systemu przesyłowego gazowego (Gaz-Systemu) i operatora paliw płynnych - PERN.

Nowelizacja rozszerza zakres spraw, w których premier zatwierdza – w spółkach o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa – instrukcje do głosowania sporządzone przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa lub państwową osobę prawną.

Przed nowelizacją instrukcje obejmowały wyłącznie sprawy, o których mowa w art. 17 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, czyli wyrażanie zgody przez walne zgromadzenie na rozporządzanie, zbywanie i nabywanie określonych kategorii aktywów trwałych przez spółkę oraz wprowadzanie stosownych postanowień do statutów lub umów spółek, sprawy dotyczące ustalania zasad wynagradzania i powoływania członków zarządów i rad nadzorczych.

Po nowelizacji instrukcja ma obejmować także kwestie związane z: podwyższeniem i obniżeniem kapitału zakładowego spółki, łączenia - fuzji spółek, podziału, przekształcania, rozwiązania spółki, wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji, zbycia, wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

Nowelizacja przewiduje też utworzenie nowego państwowego funduszu celowego – Funduszu Inwestycji Kapitałowych - który ma zapewnić źródła finansowania na nabywanie i obejmowanie akcji lub udziałów spółek.