Spółki dystryb. Taurona, PGE, Enei ogłosiły przetarg na ponad 235 tys. liczników



Warszawa, 22.02.2019 (ISBnews) - Tauron Dystrybucja, PGE Dystrybucja i Enea Operator ogłosiły przetarg na zakup ponad 235 tys. liczników energii elektrycznej, podał Tauron.

"W ramach zamówienia podstawowego wolumen dostaw dla Tauron Dystrybucja ma wynieść 120 tys. liczników, dla PGE Dystrybucja - 70 tys. liczników, a dla Enea Operator - 45 tys. liczników. W warunkach zamówienia zawarty jest zapis o możliwości zwiększenia zamówienia o 54 tys. liczników" - czytamy w komunikacie.

Zakupione w ramach przetargu 3-fazowe bezpośrednie liczniki energii elektrycznej zapewnią rozliczenie klientów grupy taryfowej C1 (małych i średnich przedsiębiorstw) zgodnie z zapisami Ustawy o Rynku Mocy. Liczniki te będą przeznaczone do opomiarowania odbiorców z mocą umowną większą niż 16 kW.

"Ze względu na liczbę punktów pomiarowych oraz konieczność comiesięcznego pozyskiwania danych pomiarowych do rozliczeń opłaty mocowej, najlepszym rozwiązaniem jest instalacja urządzeń ze zdalnym odczytem. Ponadto dane pomiarowe pozyskiwane z liczników umożliwią odbiorcom zarządzanie własnym zużyciem energii elektrycznej" - czytamy dalej.

Jest to trzecie w ostatnich latach wspólne postępowanie operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD) w Polsce.

"Dotychczas przeprowadziliśmy wspólnie dwa przetargi na zakup ponad 60 tysięcy liczników bilansujących. Główne korzyści, jakie osiągnęliśmy, to przede wszystkim standaryzacja rozwiązań oraz wykorzystanie efektu skali poprzez ograniczenie kosztów zakupu liczników. Teraz liczymy na podobne efekty, zwłaszcza, że liczba zamawianych urządzeń jest wielokrotnie większa" - skomentował Robert Zasina, prezes Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, cytowany w komunikacie.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało ogłoszone w trybie przetargu nieograniczonego. Postępowanie w imieniu i na rzecz OSD wspólnie udzielających zamówienia prowadzi Tauron Dystrybucja. Termin składania ofert upływa 26 marca 2019 r.

Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Jest notowana na GPW od 2010 r. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

Grupa kapitałowa PGE jest liderem sektora z ok. 40-proc. udziałem w rynku wytwarzania konwencjonalnego, 30-proc. w sprzedaży dla klientów końcowych (5,2 mln odbiorców indywidualnych i biznesowych) oraz ok. 12-proc. w OZE. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)