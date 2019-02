Polskie LNG ma umowę z Tractebel na doradztwo techn. przy rozbudowie Terminalu



Warszawa, 22.02.2019 (ISBnews) - Polskie LNG podpisało umowę z Tractebel na doradztwo techniczne przy Programie Rozbudowy Terminalu LNG w Świnoujściu, podała spółka.

"Podstawowym zadaniem doradcy technicznego jest wspieranie inwestora przy określeniu szczegółowego zakresu prac na potrzeby rozbudowy oraz wsparcie w części technicznej w przetargu dot. rozbudowy Terminalu LNG" - czytamy w komunikacie.

Do zadań doradcy należeć będzie też przygotowanie dokumentacji technicznej do przetargu na wybór generalnego wykonawcy robót Programu Rozbudowy Terminalu, tj. budowy drugiego nabrzeża, trzeciego zbiornika oraz instalacji przeładunkowej LNG na kolej wraz z bocznicą.

"Tractebel ma specjalistów w 33 biurach na świecie, a ich bagaż doświadczeń w zakresie doradztwa przy projektach, związanych z szeroko rozumianą energetyką, robi wrażenie" - powiedział prezes Polskiego LNG Paweł Jakubowski, cytowany w komunikacie.

Specjaliści z konsorcjum, którego liderem jest Tractebel, przygotowują we współpracy z zespołem Polskiego LNG bazową dokumentację projektową (tzw. Pre-FEED - preliminary front end engineering design). Materiał będzie służyć jako podstawa do przygotowania zakresu prac realizowanych przez wykonawcę rozbudowy w formule "pod klucz" (EPC - engineering, procurement and construction), podano także.

"Co ważne, doradca techniczny, w ramach swoich zadań uwzględni konieczność zapewnienia bieżącego funkcjonowania Terminalu" - podkreślił Jakubowski.

"Polskie LNG jest jednym z wiodących podmiotów w branży LNG w Europie. Współpraca z kluczowymi przedsiębiorcami na świecie jest niezbędna dla zrównoważonego rozwoju Tractebel jako firmy inżynieryjno-konsultingowej w dziedzinie LNG. Daje nam również możliwość wymiany wiedzy i dobrych praktyk między dwiema doświadczonymi firmami sektora LNG w Europie. Program rozbudowy Terminalu LNG ma ogromne znaczenie dla Tractebel, ponieważ dotyczy jednego z terminali LNG o najwyższym wskaźniku wykorzystania mocy regazyfikacyjnej w Europie i dlatego stanowi wyzwanie technologiczne podobne do tych, które przyczyniły się do umocnienia naszej międzynarodowej reputacji" - dodał project manager w Tractebel Christian Zech.

W grudniu 2018 r. Polskie LNG ogłosiło przetarg na część lądową rozbudowy Terminala LNG w Świnoujściu w formule EPC, a w styczniu rozpoczęło postępowanie przetargowe, które wyłoni wykonawcę dodatkowego nabrzeża dla statków.

Polskie LNG to spółka zależna Gaz-Systemu, która jest właścicielem i operatorem Terminalu LNG w Świnoujściu, jedynego tej skali obiektu importującego gaz skroplony w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

(ISBnews)