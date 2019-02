27. targi branży jachtowej w Dubaju ruszą 26 lutego i potrwają do 2 marca 2019 r. Wystawcy z całego świata zaprezentują najnowsze rozwiązania z dziedziny jachtów i łodzi, a także wyposażenia i akcesoriów morskich.

Podczas tegorocznych targów, jak wskazała PAIH, Polska będzie reprezentowana przez firmy: D-Boats, Marine Tech, Reingard Design, Sunreef Yachts.

"To, że polscy producenci powracają jako wystawcy na Dubai International Boat Show świadczy o tym, że w krajach arabskich nie słabnie zainteresowanie polskim jachtami" - podkreśliła Agencja w komunikacie.

Jak zaznacza PAIH, Polska należy do grona najlepszych światowych producentów jachtów i osprzętu jachtowego - jachty „made in Poland” są cenione ze względu na "jakość wykonania oraz innowacyjne rozwiązania technologiczne, regularnie zdobywają nagrody na najważniejszych światowych wydarzeniach branżowych".

Podczas targów Dubai International Boat Show Agencja uruchomi stoisko narodowe, "którego zadaniem jest promocja rodzimego potencjału sektora jachtów i łodzi".

Stoisko narodowe zostanie zorganizowane w ramach programu Brand (Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand), który jest skierowany do przedsiębiorstw z sektora MŚP. Wybrano 12 priorytetowych obszarów polskiej gospodarki, które mają szansę na globalny rozwój. PAIH odpowiada za promocję dziewięciu, m.in. branżę jachtów i łodzi rekreacyjnych.

Według danych PAIH w Polce produkuje się rocznie ok. 22 tys. jachtów; specjalnością naszych stoczni są jachty motorowe o długości 6-9 metrów. Polska jest drugim po Stanach Zjednoczonych producentem w tej kategorii. Na naszym rynku działa ok. tysiąca firm związanych z przemysłem jachtowym. Są to zarówno producenci sprzedający jachty pod własną marką, firmy produkujące je na zamówienie stoczni amerykańskich, francuskich czy skandynawskich, a także poddostawcy i firmy zajmujące się sprzedażą jachtów zagranicznych producentów.

Liderami wśród kupujących polskie jachty i łodzie są Skandynawowie. Norwegowie, a także Holendrzy zakupili w ubiegłym roku jachty wyprodukowane w Polsce o wartości około 120 mln euro - wskazują eksperci PAIH. (PAP)

autor: Magdalena Jarco