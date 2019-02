WIG20 wzrósł na zamknięciu o 0,68 proc. do 2.371,69 pkt., sWIG80 zyskał 0,30 proc. do 11.539,89 pkt., a WIG poszedł w górę o 0,74 proc. do 60.721,87 pkt.

Najmocniej zwyżkował w poniedziałek mWIG40 - o 1,14 proc. do 4.188,87 pkt.

"Kurs indeksu mWIG40 znajduje się w ciekawym miejscu. Trwające od listopada odbicie dotarło ponownie do ważnej strefy oporu znajdującej się w przedziale 4.160–4.200 pkt. (...) Jeśli strona popytowa pokona ten przedział oporowy, to trend spadkowy przejdzie do historii. Najbliższym oporem będzie pułap 4.363 pkt., a kolejnym – poziom 4.684 pkt." - napisano w raporcie BM Alior Banku.

Obroty na GPW w poniedziałek wyniosły blisko 840 mln zł, z czego 654 mln zł na spółkach z WIG20.

Wśród blue chipów najmocniej w górę poszedł KGHM (o 3,3 proc. do 102,3 zł). Kurs producenta miedzi znalazł się powyżej 100 zł po raz pierwszy od połowy marca 2018 r.

Rosły akcje spółek handlowych: LPP o 3 proc., CCC o 2,8 proc. a Eurocash o 1,1 proc.

W sobotę Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało w trakcie konwencji nowe propozycje programowe. Jedną z nich jest objęcie od 1 lipca 2019 r. świadczeniem 500+ także pierwszego dziecka w rodzinie.

"Wpływ na gospodarkę zaproponowanych rozwiązań będzie znaczący - to bardzo duży impuls fiskalny, który podbije wzrost PKB w 2019 i 2020 r. dość istotnie. Będziemy musieli najprawdopodobniej rewidować prognozy wzrostu przynajmniej na ten rok" - powiedział PAP Biznes Jakub Borowski, główny ekonomista Credit Agricole.

"Jeżeli gospodarstwa domowe obecne na rynku pracy otrzymują duży transfer w sytuacji bardzo dobrych warunków na rynku pracy, to nie sądzę, by istotnie zmienił się stopień rozdysponowania tych pieniędzy. W bardzo dużym zakresie pieniądze te zostaną przeznaczone na konsumpcję. Oznacza to dość znaczące podbicie PKB w II połowie roku związane z wyższą dynamiką konsumpcji" - dodał.

Spadkom przewodziła Energa o 2 proc. Akcje spółki osiągnęły tegoroczne maksimum 6 lutego i od tego czasu straciły 6,5 proc.

Na szerokim rynku silnie rósł kurs właściciela sieci sklepów Dino Polska (o 6,9 proc.) przy obrotach 48 mln zł, szóstych najwyższych w poniedziałek na GPW.

Bank Millennium poszedł w górę o 1,2 proc. Andrzej Gliński, członek zarządu banku poinformował w wywiadzie dla PAP Biznes, że Millennium planuje wzrost portfela kredytów dla przedsiębiorstw w 2019 roku o około 14 proc.

Silne wzrosty przy relatywnie wysokich obrotach zanotował także Ursus. Kurs spółki, po dwóch dniach spadków, wrócił do silnych zwyżek i zyskał w poniedziałek 16,6 proc., osiągając najwyższy poziom zamknięcia od sierpnia 2018 r.

Notowania PCM wzrosły o 0,9 proc. do 22,6 zł. PSC III podwyższyło w poniedziałek cenę w wezwaniu na akcje spółki do 23,25 zł z 20 zł wcześniej.

>>> Czytaj też: KNF: PKO BP spełnia wymogi do wypłaty dywidendy do 50 proc. zysku za 2018 r.