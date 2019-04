MedFood Group planuje crowdfunding, a wkrótce wejście na NewConnect



Warszawa, 15.04.2019 (ISBnews) - MedFood Group, innowacyjna spółka z branży health&wellness, chce ruszyć na NewConnect jeszcze w 2019 roku, podała spółka. Najpierw jednak chce przeprowadzić crowdinvesting na platformie Crowdway.

"Budżet inwestycyjny MedFood Group chce zasilić przez kampanię crowdfundingową na platformie Crowdway.pl. Cel zbiórki to 800 tys. zł, przy aktualnej wycenie spółki na poziomie 8 mln zł. Inwestorzy oprócz akcji spółki, otrzymają pakiety benefitów - od zniżek na konsultacje dietetyczne, po indywidualne jadłospisy i pakiety coachingowe przygotowane przez dietetyków MedFood" - czytamy w komunikacie.

Kampania crowdfundingowa, zaplanowana od 16 kwietnia do 17 czerwca, jest kolejnym krokiem do planowanego debiutu na NewConnect oraz pozyskania około do 3 mln zł z emisji akcji.

Przygotowania są już na zaawansowanym etapie.

"Już na początku 2018 roku zawarliśmy umowę z autoryzowanym doradcą. Naszym celem jest osiągnięcie kapitalizacji 60 mln zł i przejście na główny parkiet GPW, z rozwiniętą produkcją spożywczą i innowacyjnymi usługami IT" - zapowiedział prezes Marcin Marcinkiewicz, cytowany w komunikacie.

"W niecały rok zbudowaliśmy solidną bazę klientów i społeczność skupioną wokół własnych kanałów online. Łącznie z mediami należącymi do Grupy WM, która jest naszym partnerem strategicznym, notujemy ponad 3 mln wizyt użytkowników miesięcznie. To ogromny potencjał stałego docierania do klientów, a w miarę realizacji strategii rozwoju nasza baza klientów i liczba użytkowników serwisów istotnie się powiększy" - dodał Marcinkiewicz.

Model biznesowy MedFood Group to obecnie szereg komplementarnych usług i produktów skoncentrowanych na zdrowym stylu życia, dietetyce, medycynie sportowej i psychologii. Firma zaczynała działalność w 2015 roku od poradni dietetycznej w Bydgoszczy. Obecnie ma ich już sześć - w Gdańsku, Lublinie i Olsztynie oraz dwie w Warszawie. Obok konsultacji, organizuje w nich szkolenia dla większych grup, w tym korporacji. Spółka szybko wprowadziła model świadczenia usług online dla klientów z całej Polski i zagranicy. W sieci sprzedaje szkolenia stacjonarne, ale też prowadzi konsultacje online i interaktywne szkolenia. Promuje je przez własne portale tematyczne, które przejęła w połowie 2018 r.

Obecnie akcjonariuszami firmy są m.in. Marcin Marcinkiewicz (prezes zarządu), Tobiasz Niemiro i Marcin Aszkiełowicz oraz podmioty związane z Grupą Medialną WM.

"W strategii na lata 2018-2021 MedFood zapisał inwestycje w oparciu o pięć filarów. Trzy z nich obejmują rozwój dotychczasowego modelu biznesowego: usług dietetycznych stacjonarnych i online, współpracy z korporacjami i działalności wydawniczo edukacyjnej" - czytamy w informacji.

"Przewidujemy, że skok przychodów przyniosą nam w kolejnych latach nowe segmenty działalności - wdrożenie nowych, innowacyjnych usług IT i wejście na rynek żywności funkcjonalnej. Wypracowane modele działania będą powielane na rynkach zagranicznych" - zapowiedział prezes.

MedFood Group mocno inwestuje w działania R&D. W najbliższym czasie zamierza uruchomić zaawansowaną platformę e-commerce do sprzedaży i prowadzenia konsultacji dietetycznych online, a także aplikacje i gry mobilne, zaznaczono w informacji.

"Druga nowość to komercjalizacja linii produktów z kategorii żywności funkcjonalnej (100% naturalnej, kwalifikowanej jako zdrowa żywność) oraz produktów spożywczych wspierających walkę z chorobami, w tym nowotworowymi" - wskazano także.

"a początku chcemy wprowadzić na rynek linię dziesięciu fit słodyczy. Będą to zdrowe batony i przekąski, ukierunkowane na dostarczanie wartości odżywczych, a jednocześnie zalecane dla osób cierpiących na wybrane jednostki chorobowe, jak cukrzyca, miażdżyca, nadciśnienie, problemy z gospodarką hormonalną, choroby autoimmunologiczne, jak również nowotwory" - wyjaśniła Natalia Palmowska, dietetyczka MedFood Group, cytowana w komunikacie.

W tym celu spółka pozyskała dofinansowanie z PARP i uruchomiła własne Centrum Badań i Rozwoju. Prace nad recepturami fit słodyczy już trwają, a wprowadzenie ich na rynek planowane jest do końca 2019 roku.

(ISBnews)