MCI Capital miało 174,53 mln zł zysku netto, 183,89 mln zł zysku EBIT w 2018 r.



Warszawa, 16.04.2019 (ISBnews) - MCI Capital odnotowało 174,53 mln zł zysku netto w 2018 r. wobec 104,69 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"Mimo trudnego otoczenia rynkowego, udało nam się zrealizować 175 mln zł zysku netto, co należy uznać za bardzo dobry wynik. Jednocześnie, osiągnęliśmy też najniższy od 5 lat wskaźnik zadłużenia netto do aktywów. W ramach naszej strategii chcemy dalej koncentrować się na bardziej płynnym, a jednocześnie rentownym obszarze digital buyout. Stąd, już teraz, największy wpływ na nasz wynik ma performance funduszu MCI.EuroVentures" - powiedział prezes spółki Tomasz Czechowicz, cytowany w komunikacie.

Zysk operacyjny wyniósł 183,89 mln zł wobec 120 mln zł zysku rok wcześniej.



Zyski z inwestycji sięgnęły 219,18 mln zł w 2018 r. wobec 124,54 mln zł rok wcześniej.



Do skokowej poprawy zysku netto przyczynił się dynamiczny wzrost zysku z inwestycji do 219 mln zł, który był pochodną wzrostu wartości posiadanych przez Grupę MCI certyfikatów inwestycyjnych funduszy, poinformowała spółka.

Na koniec 2018 roku wartość aktywów netto wyniosła w Grupie MCI 1 265 mln zł. W przeliczeniu na jedną akcję (NAV na akcję) oznaczało to 23,9 zł, czyli wzrost o 16% r/r.

W 2018 r. fundusze, których certyfikaty inwestycyjne posiada MCI, zrealizowały 3 istotne exity. W funduszu buy-outowym MCI.EuroVentures doszło do sprzedaży udziałów w lifebrain (Włochy) i Dotcard (Polska). Dodatkowo, fFundusz z końcem 2018 r. zawarł umowę ramową sprzedaży spółki ABC Data. Przedmiotem sprzedaży są również udziały i akcje spółek zależnych od ABC Data. Zawarcie umowy sprzedaży jest uzależnione od spełnienia się szeregu warunków zawieszających, o których szerzej spółka informowała w raporcie bieżącym. Rozliczenie transakcji planowane jest na II kwartał 2019 r., podano również.

W MCI.TechVentrures, czyli funduszu wzrostowym, zrealizowano wyjście ze szwedzkiej spółki iZettle, której nowym właścicielem został PayPal. Zrealizowane po wysokich cenach exity przełożyły się na poprawę stóp zwrotu funduszy z Grupy MCI: średnie stopy zwrotu MCI.EuroVentures, MCI.TechVentures i MCI.CreditVentures wyniosły odpowiednio: 26,9%, 5,9% i 7,4%, wynika z informacji spółki.

"Najbliższe kwartały będą dla spółki kontynuacją pracy nad zabezpieczeniem komfortu płynnościowego grupy. To szczególnie istotne w środowisku spadku popytu na obligacje korporacyjne, kiedy rynek finansowy i kapitałowy w Polsce, w tym również branża TFI, zmagają się z

różnymi trudnościami wewnętrznymi" - powiedziała wiceprezes Ewa Ogryczak, również cytowana w komunikacie.

W roku 2018 grupa spłaciła 116 mln zł obligacji, a w roku 2019 przypada spłata 75 mln zł zgodnie z harmonogramem. MCI finansuje te spłaty m.in. przepływami ze zrealizowanych umorzeń posiadanych certyfikatów inwestycyjnych. Pozwoli to uzyskać konserwatywny poziom zadłużenia, czego przejawem jest m.in. najniższe od 5 lat zadłużenie netto aktywów, podsumowano.

MCI Capital to utworzona w 1999 r., to jedna z wiodących w regionie CEE, publicznie notowana grupa private equity o charakterze multistage. MCI, za pośrednictwem funduszy PE/VC, realizuje inwestycje w obszarze early stage, growth stage i expansion/buyout stage w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, a także w Europie Zachodniej i Skandynawii. MCI Capital SA jest notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2001 r.

(ISBnews)