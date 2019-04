Infoscan uruchomił sprzedaż urządzeń MED Recorder na rynku francuskim



Warszawa, 16.04.2019 (ISBnews) - Infoscan uruchomił realizację kontraktu dotyczącego sprzedaży urządzeń MED Recorder z systemem telemedycznym do GBF International, firmy powiązanej z Bayard Medical, podała spółka. Placówki medyczne we Francji będą pierwszymi podmiotami korzystającymi z nowej wersji systemu telemedycznego Medium24. Łączna wartość całego zamówienia od GBF International wyniosła 32 600 euro.

Zamówienie obejmuje 20 urządzeń MED Recorder oraz 20 licencji na 5-letni dostęp do systemu telemedycznego Medium24. Przez kolejne 5 miesięcy GBF International, zgodnie z prognozowanym zapotrzebowaniem, będzie zamawiać 50 urządzeń miesięcznie. Biorąc pod uwagę obecny kurs euro i wskazane w umowie minimalne parametry zamówień, w ciągu 24 miesięcy współpraca może przynieść ponad 8 mln zł przychodów, podano w komunikacie.

"Pierwsze zamówienie otrzymane przez naszego francuskiego partnera zostało już zrealizowane. Urządzenia trafiły w ubiegłym tygodniu do Francji, a pierwsza płatność została zrealizowana. Jest to dowód na to, że model biznesowy polegający na sprzedaży urządzenia zamiast jego dzierżawy i pobierania opłaty za każde wykonane badanie działa, a spółka zrobiła pierwszy krok w drodze do przekroczenia progu rentowności" - powiedział wiceprezes Piotr Sobiś, cytowany w komunikacie.

Na początku kwietnia br. Infoscan otrzymał pierwsze zamówienie na 20 urządzeń oraz licencji na korzystanie z systemu telemedycznego. Dostarczony kontrahentowi system to najnowsza wersja systemu Medium24, a GBF International jest pierwszym klientem, który będzie z niego korzystał. W związku z tym spółka rozpoczęła cykl szkoleń dla personelu medycznego z Francji, co pozwoli w krótkim czasie rozpocząć realizowanie badań. Jedną z zalet nowego systemu jest możliwość obsługi większej ilości badań niż starsza wersja systemu, wskazano również.

"Nasze rozwiązanie ma bardzo duży potencjał do osiągnięcia globalnego sukcesu. Dzięki współpracy z Bayard Medical nasze urządzenie będzie lada moment dostępne w Europie Zachodniej oraz w krajach Maghrebu. Badania na bezdech są już wykonywane również w krajach Azji Południowo-Wschodniej. Prowadzimy także rozmowy z kolejnymi zainteresowanymi współpracą partnerami" - dodał Sobiś.

Zarząd oraz specjaliści spółki pracują aktualnie nad opracowaniem planu komercjalizacji urządzenia na rynkach zagranicznych, podsumowano.

Infoscan prowadzi działalność od 2007 r. Spółka rozwija urządzenie zdalnie diagnozujące zaburzenia oddychania podczas snu oraz urządzenia z dziedziny telemedycyny. Jest notowana na rynku NewConnect od 2015 r.

(ISBnews)