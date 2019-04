Na zamknięciu Dow Jones Industrial wzrósł o 0,26 proc. do 26.452,66 pkt. S&P 500 zwyżkował o 0,5 proc. do 2907,06 pkt. Nasdaq Composite wzrósł o 0,30 proc. do 8000,23 pkt.

"Dobre wyniki spółek były katalizatorem, którego potrzebowaliśmy, by S&P 500 przetestował rekordowe poziomy w okolicach 2.940 pkt. z września" - powiedział Jeff Kilburg, CEO KKM Financial. "Jeśli zyski firm będą nadal powyżej oczekiwań, to myślę, że zobaczymy nowy rekord" - dodał.

Po publikacji lepszych od oczekiwań wyników o ok. 2 proc. podrożały akcje Johnson & Johnson.

Kurs funduszu inwestycyjnego BlackRock rósł o ok. 3 proc. Spółka podała, że w I kw. miała zysk na akcję w wysokości 6,61 USD wobec oczekiwanych 6,13 USD.

Notowania UnitedHealtbh spadały, mimo że zysk na akcję w I kw. wyniósł 3,73 USD, wobec oczekiwań na poziomie 3,60 USD.

Notowania Bank of America lekko poszły w górę - wzrost wyników z tytułu odsetek był gorszy od oczekiwań.

Netflix zyskał 3 proc. Deutsche Bank podniósł rekomendację dla akcji spółki do "kupuj" z "neutralnie". Netflix i IBM zaprezentują swoje sprawozdania finansowe po zakończeniu notowań.

Z 33 spółek S&P500, które ogłosiły wyniki do poniedziałku, 81,8 proc. wyników było powyżej prognoz, powyżej 76-proc. średniej z ostatnich czterech kwartałów.

Analitycy oczekują, że spółki S&P 500 odnotują spadek zysku o 2,1 proc. rdr, co oznaczałoby pierwszy roczny spadek od 2016 roku.

Od początku roku analitycy obniżyli prognozę wzrostu zysków spółek z S&P500 do 4,6 proc. z 8,4 proc., przy czym większe rewizje dotyczą pierwszej połowy roku.

Produkcja przemysłowa w USA w III spadła o 0,1 proc. mdm - podała Rezerwa Federalna (Fed). Oczekiwano +0,2 proc. mdm, wobec +0,1 proc. w lutym. Natomiast przetwórstwo przemysłowe w II pozostało bez zmian. Prognozowano +0,1 proc., wobec -0,3 proc., po korekcie z -0,4 proc. (PAP)