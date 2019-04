Famur zakłada, że w 2019 r. będzie nadal korzystać z koniunktury



Warszawa, 17.04.2019 (ISBnews) - Famur zakłada, że w 2019 r. będzie nadal korzystać z koniunktury na rynku, poinformował prezes Mirosław Bendzera.

"Rynek krajowy w 2019 r. nie powinien szczegółowo odbiegać od tego, co obserwowaliśmy w 2018 r. Na rynkach zagranicznych będzie to zależne od regionu - są takie, które się rozwijają, ale są takie gdzie liczba inwestycji zaczyna się zmniejszać" - powiedział Bendzera podczas konferencji prasowej.

"Zakładamy, że 2019 to będzie rok, w którym nadal będziemy korzystać z koniunktury, ale pamiętamy, że działamy w branży, która zależy od cyklu gospodarczego" - dodał.

Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW.

(ISBnews)