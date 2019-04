Comarch współpracuje z LG U+ przy uruchomieniu pierwszej na świecie sieci 5G



Warszawa, 17.04.2019 (ISBnews) - Comarch współpracuje z LG U+ przy uruchomieniu pierwszej na świecie sieci 5G, podała spółka.

"Comarch wziął udział w przełomowym dla branży telekomunikacyjnej projekcie, podejmując się całkowitego przebudowania systemów monitorowania zasobów sieci i usług przewidzianych do obsługi nowej sieci 5G koreańskiego operatora LG U+" - czytamy w komunikacie.

Wdrożone w trakcie trwania projektu rozwiązania Comarch rozbiły architekturę silosową poprzednio wykorzystywanych systemów, umożliwiając tym samym realizację nowoczesnych usług opartych o sieć 5G, a także zwiększając skuteczność zarządzania siecią dzięki automatyzacji, podano także.

"Uruchomienie rozwiązania jest dla LG U+ pierwszym krokiem w stronę całościowej migracji z rozwijanego wewnętrznie systemu do nowoczesnego ekosystemu telekomunikacyjnego. W trakcie przygotowań do uruchomienia sieci 5G zespół Comarch zapewnił przyszłe wsparcie dla realizacji wszystkich nowych usług, obecność funkcji zautomatyzowanego zarządzania siecią, wsparcie wirtualizacji, a także nowe narzędzia do tworzenia warstw logicznych połączeń. Dostarczony moduł Intelligent Assurance & Analytics zbiera informacje pochodzące z sieci 5G, które zostaną wykorzystane do dalszego wdrażania rozwiązania przez LG U+ w sieciach mobilnych i stałych, a także rozwoju kluczowego elementu 5G, czyli usług i funkcjonalności usprawniających opiekę nad klientem" - czytamy dalej.

"Sukces tego projektu jest kamieniem milowym dla całego zespołu wdrożeniowego, czyli pracowników Comarch, LG U+, oraz LG CNS. Mimo wymagającego harmonogramu prac udało nam się zbudować bardzo efektywne środowisko projektowe, które umożliwiło LG U+ na zakończenie projektu o wielkiej wartości biznesowej" - powiedział CEO koreańskiego oddziału Comarch Paweł Workiewicz, cytowany w komunikacie.

Comarch S.A. specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu oraz integracji zaawansowanych systemów informatycznych, narzędzi programistycznych, narzędzi i infrastruktur sieciowych. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 1,1 mld zł w 2017 r.

