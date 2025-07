Budowa dróg w Polsce mocno przyhamowała. To cios w branżę budowlaną

Po ogromnych spadkach w budownictwie mieszkaniowym teraz mocno spowalnia realizacja dróg - pisze czwartkowy "Dziennik Gazeta Prawna". To duży problem dla branży budowlanej, która zatrudnia w Polsce ok. 1,3 mln osób i odpowiada za ok. 10 proc. gospodarki.