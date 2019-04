PGE rozważa emisję obligacji o wartości do 1 mld zł w II kw. br.



Warszawa, 17.04.2019 (ISBnews) - PGE Polska Grupa Energetyczna, w ramach programu obligacji krajowych do maksymalnej kwoty 5 mld zł, rozważa wyemitowanie w II kwartale 2019 r. niezabezpieczonych obligacji do kwoty 1 mld zł, która może zostać podwyższona zgodnie z decyzją zarządu, podała spółka. Termin zapadalności wyemitowanych obligacji będzie wynosił 7 lub 10 lat od daty emisji.



"Obligacje mogą zostać wyemitowane w jednej albo kilku seriach. Oferta obligacji zostanie przeprowadzona wyłącznie na terytorium Polski. Emisja obligacji nastąpi w trybie art. 33 pkt 2) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, a propozycje nabycia obligacji zostaną skierowane do nie więcej niż 149 indywidualnie określonych adresatów. Szczegółowe warunki emisji oraz ostateczna wielkość emisji obligacji zostaną ustalone w terminie późniejszym, z uwzględnieniem m.in. wyników procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów oraz sytuacji na krajowym rynku obligacji" - czytamy w komunikacie.

Grupa PGE wytwarza 43% produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej ok. 42%) w Polsce oraz 25% ciepła z kogeneracji. Dodatkowo, 9% krajowej energii odnawialnej pochodzi z jej instalacji. Linie dystrybucyjne GK PGE obejmują ok. 40% powierzchni Polski i dostarczają energię elektryczną do 5,4 mln odbiorców końcowych, czyli 25% klientów w kraju. Na rynku detalicznym ma 5,3 mln klientów, stanowiących ok. 30% odbiorców końcowych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

