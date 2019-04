Jak poinformował w środę PERN, Naftoserwis wygrał przetarg ogłoszony przez PKN Orlen na ocenę stanu technicznego magistrali paliwowej Ostrów Wielkopolski-Wrocław, która zarządza płocki koncern.

"W ramach zadania dla PKN Orlen, Naftoserwis wykorzysta tłok inteligentny UT nowej generacji, wykonany przez własnych konstruktorów" - zaznaczył PERN.

Spółka podkreśliła, że realizacja zadania, które polegało będzie na diagnostyce magistrali paliwowej płockiego koncernu "wpisuje się w misję Naftoserwisu – czyli zapewnienie bezpieczeństwa technicznego infrastruktury strategicznej, a taką funkcję w systemie bezpieczeństwa energetycznego kraju pełnią również rurociągi PKN Orlen".

"Dzięki naszym inspekcjom zrealizowanym z wykorzystaniem tłoków inteligentnych operator rurociągu otrzymuje kompleksową informację o stanie technicznym infrastruktury. To pozwoli efektywnie zarządzać procesami utrzymania ruchu czy modernizacji" - zwrócił uwagę prezes Naftoserwisu Krzysztof Zalewski, cytowany w komunikacie PERN.

Spółka przypomniała, że Naftoserwis zakończył na początku roku cykl inspekcji rurociągów w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. "Prace były realizowane na nowych odcinkach infrastruktury rurociągowej należącej do ADNOC – Abu Dhabi National Oil Company. Był to pierwszy w historii komercyjny kontrakt polskiej firmy na wykonywanie usług diagnostycznych tłokami inteligentnymi w tej części świata" - zaznaczył PERN.

Naftoserwis to podmiot, który z końcem 2018 r. przejął Centrum Diagnostyki Rurociągów i Aparatury (CDRiA), inną spółkę serwisową z grupy PERN, specjalizującą się w diagnostyce stanu technicznego rurociągów, głównie ropy naftowej.

Obecnie Naftoserwis kontynuuje działalność CDRiA, polegającą na badaniu stanu technicznego rurociągów, głównie ropy naftowej przy użyciu własnych urządzeń - tłoków diagnostycznych, które przemieszczają się wewnątrz magistrali, dostarczając kompleksowych danych np. o grubości ich ścianek, ewentualnych uszkodzeniach czy korozji. Wcześniej badania takie CDRiA wykonała m.in. na terenie Czech, Niemiec, Rumunii, a także w Ekwadorze, w trudno dostępnym regionie Andów, dla tamtejszej kompanii EP Petroecuador.

Przedmiotem działalności Naftoserwisu jest także świadczenie usług serwisowych na bazach paliw oraz zapewnienie ciągłej sprawności technicznej i eksploatacyjnej instalacji i urządzeń. Spółka ma 10 zakładów serwisowych na terenie całej Polski, współpracuje także z największymi operatorami w branży paliwowej.

Na początku roku Naftoserwis podał, iż został członkiem Pigging Products and Services Association (PPSA), międzynarodowej organizacji branżowej, zajmującej się diagnostyką rurociągów. PPSA powstała w 1990 r. i obecnie zrzesza ponad 120 członków z ponad 20 krajów. Organizuje m.in. konferencje, seminaria i szkolenia, dostarczając w ten sposób aktualne informacje na temat najnowszych technologii i usług dla operatorów rurociągów i podmiotów powiązanych z tą branżą.

PERN, do którego grupy należy Naftoserwis, to strategiczny podmiot dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, odpowiadający za tłoczenie rurociągami ropy naftowej, w tym do rafinerii krajowych: PKN Orlen w Płocku i Grupy Lotos w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech oraz za magazynowanie, zarówno surowca, jak i paliw płynnych.

PERN posiada bazy magazynowe ropy naftowej o łącznej pojemności ok. 3,5 mln m sześc., a także sieć ponad 2,6 tys. km rurociągów naftowych oraz paliwowych. W wyniku sfinalizowanego z początkiem 2018 r. połączenia z OLPP - wcześniej spółką ze swej grupy kapitałowej, która była największym w Polsce podmiotem składowania i przeładunku paliw płynnych - PERN przejął 19 baz magazynowych o łącznej pojemność ok. 1,8 mln m sześc. (PAP)