Tauron przyłączył do sieci blisko 2,5 tys. OZE o mocy blisko 35 MW w I kw. 2019



Warszawa, 25.04.2019 (ISBnews) - Tauron Dystrybucja - spółka zależna Taurona Polskiej Energii - przyłączył do sieci energetycznej blisko 2,5 tys. odnawialnych źródeł energii (OZE) o mocy blisko 35 MW w I kw. 2019 r., tj. o ponad dwa razy więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, podała spółka.

"Spośród wszystkich przyłączonych w pierwszym kwartale mikroinstalacji, zdecydowana większość została wykonana w technologii fotowoltaicznej. Oprócz tego przyłączone zostały dwie elektrownie wiatrowe i jedna wodna" - czytamy w komunikacie.

Spółka przyłączyła także 18 odnawialnych źródeł energii innych niż mikroinstalacje, z których dwie nie zostały wykonane w technologii fotowoltaicznej. Były to elektrownia wodna i elektrownia wykorzystująca biogaz rolniczy. Pozostałą część stanowią elektrownie fotowoltaiczne.

W całym 2018 r. do sieci spółki zostało przyłączonych ponad 8 tys. mikroinstalacji o łącznej mocy 75 MW. W pierwszym kwartale ubiegłego roku Tauron przyłączył ponad 1,1 tys. odnawialnych źródeł energii o mocy 9,3 MW. W całym 2017 r. do sieci spółki zostało przyłączonych nieco ponad 4 tys. mikroinstalacji o łącznej mocy 24 MW, podano także.

W sumie Tauron przyłączył do sieci energetycznej już ponad 19,5 tys. mikroinstalacji o łącznej mocy 141 MW.

Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Jest notowana na GPW od 2010 r. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

