i2 Development miał 28,95 mln zł zysku netto, 7,64 mln zł straty EBIT w 2018 r.



Warszawa, 26.04.2019 (ISBnews) - i2 Development odnotował 28,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 10,83 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Strata operacyjna wyniosła 7,64 mln zł wobec 11,34 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 95,55 mln zł w 2018 r. wobec 78,76 mln zł rok wcześniej.

"Spółki z Grupy i2 Development zawarły umowy rezerwacyjne, deweloperskie i przedwstępne dotyczące sprzedaży na poziomie 397 lokali. Odnosząc się do analogicznego okresu sprzedaży w roku 2017 odnotowuje się spadek o 51%. Niższe wyniki sprzedażowe w 2018 roku (w porównaniu z poprzednim rokiem) spowodowane są mniejszą ilością lokali w ofercie spółki" - czytamy w raporcie.

W 2018 r. spółki z grupy zawarły 191 umów przenoszących własność lokali mieszkalnych i usługowych. W tym samym okresie doszło do przekazania 202 lokali nabywcom.

"2018 rok stał pod znakiem budowy fundamentów pod długoterminowy wzrost wartości grupy dla akcjonariuszy. Na poziomie operacyjnym jednym z celów na 2018 rok było z jednej strony sprawne procedowanie strategicznych, często wymagających technologicznie inwestycji deweloperskich, z inwestycjami realizowanymi w ramach Bulwaru Staromiejskiego, a z drugiej rozbudowa banku ziemi i przygotowanie kolejnych atrakcyjnych inwestycji deweloperskich do uruchomienia. Cele te udało się nam osiągnąć, dzięki czemu wkroczyliśmy w 2019 r. z atrakcyjną ofertą mieszkaniową i kolejką projektów możliwych do uruchomienia" - skomentował wyniki prezes Marcin Misztal w liście załączonym do raportu rocznego.



W ujęciu jednostkowym strata netto w 2018 r. wyniosła 4,02 mln zł wobec 41,67 mln zł zysku rok wcześniej.



i2 Development jest jednym z wiodących deweloperów na rynku wrocławskim. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w maju 2016 r. W 2017 r. sprzedała 813 lokali.



(ISBnews)