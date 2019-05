UOKiK przedłużył postępowanie antymonopolowe m.in. ws. Benefit Partners



Warszawa, 08.05.2019 (ISBnews) - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) przewiduje nowy termin zakończenia postępowania antymonopolowego prowadzonego m.in. przeciwko Benefit Partners na dzień 30 września 2019 roku, wynika z komunikatu Benefit Systems.

"Prezes Urzędu wskazał, że z uwagi na złożony charakter postępowania i konieczność dalszej analizy sprawy zakończenie postępowania na obecnym etapie nie jest możliwe" - czytamy w komunikacie.

Na koniec ub.r. UOKiK wydał postanowienie o przedłużeniu zakończenia postępowania antymonopolowego prowadzonego m.in. przeciwko Benefit Partners do 30 kwietnia 2019 r.

Pod koniec czerwca Benefit Partners poinformował, że otrzymał postanowienie prezesa UOKiK o wszczęciu postępowania "w związku z podejrzeniem zawarcia między innymi przez spółkę porozumienia w sprawie podziału rynku klubów fitness, podejrzeniem ograniczenia w dostępie operatorów pakietów do klubów fitness oraz ograniczenia możliwości oferowania usług przez kluby w ramach pakietów". Wówczas spółka podała, że nie zgadza się z przedstawionymi zarzutami i przedstawi swoje stanowisko w tej sprawie.

Spółka Benefit Partners powstała w 2011 roku. Odpowiada za zakup sprzętu sportowego oraz jego dzierżawę do klubów fitness, należących do spółek zależnych oraz stowarzyszonych w grupie kapitałowej Benefit Systems.

Grupa kapitałowa Benefit Systems jest dostawcą rozwiązań w obszarze pozapłacowych świadczeń pracowniczych w zakresie m.in. kart sportowych oraz kultury i rozrywki (Program Kinowy, MultiTeatr). Od kwietnia 2011 roku spółka jest notowana na parkiecie głównym GPW.

(ISBnews)