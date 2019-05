"Zdecydowałem się ustanowić i powołać Radę do spraw Przedsiębiorczości przy prezydencie RP po to, by przeanalizować sytuację polskich przedsiębiorców - i w aspekcie funkcjonalnym, ale przede wszystkim w aspekcie prawnym" - podkreślił w piątek Andrzej Duda.

Zaznaczył, że małe i średnie przedsiębiorstwa to "40 proc. naszego PKB, to 70 proc. miejsc pracy w Polsce".

Prezydent wskazał, że w Radzie spotykają się praktycy, którzy na co dzień zajmują się biznesem i działają w różnych branżach, z prawnikami i specjalistami z zakresu zarządzania. Zaznaczył, że przyniesie to efekt "w postaci dobrej debaty na temat sytuacji polskich przedsiębiorców, polskiego rynku gospodarczego".

"Każde działanie, które przyczyni się do poprawy funkcjonowania na rynku gospodarczym, do poprawienia przedsiębiorcom możliwości czy to inwestowania, czy po prostu funkcjonowania ich firm na co dzień, jest nie tylko oczekiwane, ale przede wszystkim tym, co jest Polsce bardzo potrzebne" - powiedział.

Rada, w skład której wchodzą przedstawiciele środowiska przedsiębiorców i nauki, ma stanowić forum konsultacyjno-doradcze prezydenta RP. Jej zadania skoncentrują się na zapewnieniu polskim przedsiębiorcom warunków dla stabilnego rozwoju ich przedsiębiorstw oraz kreowaniu i upowszechnianiu postaw przedsiębiorczych - poinformowała Kancelaria Prezydenta RP.

Na przewodniczącego Rady wybrano dr hab. Piotra Wachowiaka ze Szkoły Głównej Handlowej.

>>> Czytaj też: Dobrowolne składki na ZUS? Rzecznik MŚP: To nie spowoduje katastrofy budżetowej