"Jesteśmy zadowoleni z uruchomionego w majówkę połączenia między Łodzią, Warszawą a Gdynią, gdyż blisko połowa pociągów była wypełniona. To jest sukces, aczkolwiek ludzie muszą się zacząć do nas przekonywać, że Polregio to jest już zupełnie inny standard niż jeszcze cztery lata temu" - powiedział Krzysztof Zgorzelski, prezes kolejowej spółki.

Podczas tegorocznego długiego weekendu majówkowego Przewozy Regionalne po raz pierwszy od wielu lat uruchomiły pociągi, które połączyły Łódź i Warszawę z Gdańskiem, Sopotem i Gdynią przez Iławę i Malbork.

Anna Lenarczyk z zarządu Przewozów Regionalnych poinformowała z kolei, że spółka planuje uruchomić dodatkowe składy weekendowe w okresie wakacyjnym.

"W wakacje na pewno ruszy połączenie Wrocław - Sandomierz, Ostrowiec Świętokrzyski - Sandomierz i połączenia z Krakowa do Zatoru" - powiedziała Lenarczyk.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski