Nowy szef państwa zaapelował o pojednanie społeczeństwa. "To czas, by wyleczyć otwarte rany z naszej przeszłości i by na prawdę rozpocząć społeczne pojednanie" - podkreślił.

Na ceremonii zaprzysiężenia obecni byli m.in. przywódcy Albanii, Bułgarii, Kosowa i Serbii oraz poprzednik Pendarowskiego, Gjorge Iwanow.

Wspierany przez socjaldemokratów 56-letni Pendarowski zwyciężył w wyborach 5 maja, zdobywając 52 proc. głosów.

Pendarowski obejmuje urząd jako pierwszy prezydent po zmianie nazwy kraju. W połowie lutego ta była jugosłowiańska republika oficjalnie zmieniła nazwę z Macedonii na Macedonię Północną, co umożliwiło zakończenie trwającego od czasu ogłoszenia przez nią niepodległości w 1991 r. sporu z Grecją.

Według Grecji używanie przez jej północnego sąsiada nazwy Macedonia było zawłaszczaniem historycznego i kulturowego dziedzictwa starożytnych Macedończyków i mogło być w przyszłości podstawą ewentualnych roszczeń terytorialnych do greckiej prowincji o tej samej nazwie.

W związku z przyjęciem nowej nazwy Grecja wycofała swój sprzeciw wobec członkostwa Macedonii Północnej w NATO oraz - w dalszej perspektywie - w Unii Europejskiej.(PAP)

